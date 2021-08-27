Объявлен конкурс достижений в области культуры и искусства
В Иркутской области объявлено о проведении открытого конкурса (отбора) на присуждение премии губернатора региона творческим работникам за достижения в области культуры и искусства.
Приём конкурсной документации будет осуществляться с 15 сентября по 15 октября 2021 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15 с пометкой «На соискание премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства».
- Премия присуждается за достижения в области культуры и искусства авторам достижений, являющимся творческими работниками, включая соавторов таких достижений, обладателям интеллектуальных (смежных) прав (артистам-исполнителям, дирижёрам, режиссёрам-постановщикам спектаклей) на результаты исполнительской деятельности (исполнение). В конкурсе могут принимать участие творческие работники и коллективы творческих работников. Коллектив творческих работников не должен превышать 5 человек, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Более подробную информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефонам: (3952) 20-33-12, 20-32-68.
Возрастное ограничение 18+
В Иркутской области вручат премии творческим работникам
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