В Иркутске полицейские сделали предложение возлюбленным





Накануне в Иркутск вернулись сотрудники сводного отряда полиции, которые в течение шести месяцев находились в командировке на Северном Кавказе.Личный состав встречал заместитель начальника ГУ МВД России по Иркутской области, Валерий Никитин. Генерал-майор внутренней службы вручил сотрудникам благодарственные грамоты и знаки отличия.Это прибытие оказалось не совсем обычным и стало сюрпризом для некоторых встречающих. Во время доведения приказов, двое из мужчин сделали предложение руки и сердца своим возлюбленным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.