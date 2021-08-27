В Иркутске полицейские сделали предложение возлюбленным

Возвращение из длительной командировки оказалось романтичным
Накануне в Иркутск вернулись сотрудники сводного отряда полиции, которые в течение шести месяцев находились в командировке на Северном Кавказе.
Личный состав встречал заместитель начальника ГУ МВД России по Иркутской области, Валерий Никитин. Генерал-майор внутренней службы вручил сотрудникам благодарственные грамоты и знаки отличия.
Это прибытие оказалось не совсем обычным и стало сюрпризом для некоторых встречающих. Во время доведения приказов, двое из мужчин сделали предложение руки и сердца своим возлюбленным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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