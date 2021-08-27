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Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина пьяным сел за руль, не имея водительских прав

Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным за езду в нетрезвом виде.

В суде установлено, что 55-летний житель села Сотниково, имея судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права на управление автомобилем, вновь сел за руль автомашины в нетрезвом виде. Вскоре его остановили сотрудники полиции.

Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
суд приговор

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