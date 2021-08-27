Максимальная температура воздуха составит +26
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 августа по республике преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +8,+13, местами +1,+6, днём +21,+26, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +22,+24.
В Бурятии сохранится тёплая погода
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Общество, 27.08.2021
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