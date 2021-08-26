«Горячая линия» по качеству фруктов и овощей была запущена в начале августа
С 2 по 18 августа в Бурятии проходила «горячая линия» по вопросам контроля за качеством и безопасностью плодоовощной продукции и срокам годности.
Поступило 70 обращений. Всем обратившимся жителям оказана консультационная помощь.
- Самые распространённые вопросы были связаны с рекомендациями о правильном выборе фруктов и овощей в торговой сети, качеством и безопасностью плодоовощной продукции, и регламентирующими нормативными документами, в том числе с правилами нанесения обязательной информации на маркировку, условиями хранения и сроками годности плодоовощной продукции, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Людей также интересовали вопросы о действиях в случае покупки некачественного продукта.
- В рамках тематической линии проведены консультации по вопросам санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования и защиты прав потребителей, касающихся качества и безопасности плодоовощной продукции, - отметили в ведомстве.
В Бурятии на «горячую линию» по овощам обратились 70 человек
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