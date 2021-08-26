Зрителям, сделавшим прививку, предоставят скидку на билет
Бурятский театр оперы и балета объявил акцию «Сделал прививку – получи скидку на билет в театр». Зрителям предлагают «внести свой вклад в борьбу с COVID-19».
- Всем, прошедшим полную вакцинацию против COVID-19, предоставляется 10% скидка на любой спектакль 82-го театрального сезона. Достаточно будет предъявить QR-код сертификата вакцинации при покупке билета в кассе театра, - сообщается на сайте театра.
Акция проводится совместно с министерством здравоохранения Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», открытие нового сезона состоится 12 сентября оперой «Князь Игорь» (16+) и 17 сентября балетом «Лик богини» (12+). Кроме того, 11 сентября состоится открытый показ лаборатории режиссёров оперы Baikal Opera lab (16+).
К открытию в театре обновили зрительный зал.
Бурятский театр оперы и балета объявил акцию для привитых
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Горячая линия» по качеству фруктов и овощей была запущена в начале августа
Зрителям, сделавшим прививку, предоставят скидку на билет
Решение принято в отношении переуплотнённой школы
Необычное занятие прошло в Северобайкальске
Золото Паралимпиады завоевал Михаил Асташов
Спортсмен из Бурятии не опускает руки
В СИЗО передали настольные игры и материалы для творчества
За сутки выявлено менее 200 случаев заражения
Студенты всегда охотно участвуют в переписях
На нерп установили спутниковые датчики
Мужчина был обязан соблюдать режим самоизоляции
Уникальный спортсмен из Бурятии вышел в финал Паралимпийских игр
Они не прошли лабораторное исследование на COVID-19
Новый детсад построят до конца года
Новый автомобиль поможет в тушении лесных пожаров