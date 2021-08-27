 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 августа

26 августа

Популярное

В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе

В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В соревнованиях примут участие юные борцы Иркутской области

С 10 по 12 сентября в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится первый региональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012, 2010, 2005 годов рождения «Кубок чемпионов». Соревнования пройдут в борцовской юрте села Закулей Нукутского района и посвящены памяти Иринчея Михайловича Матханова, ветерана Великой Отечественной войны, директора Закулейской средней школы.

Как сообщается в положении турнира, к участию в соревнованиях с одного района Иркутской области допускается по одному спортсмену на каждую весовую категорию. В состав команды входят 13 борцов, 1 судья, 2 тренера и 1 представитель команды.

Турнир пройдёт в следующих весовых категориях:
- Юноши 2012 г.р. и младше – 26 кг, 28 кг;
- Юноши 2010 г.р. и младше – 30 кг, 32 кг, 35 кг;
- Юноши 2005 г.р. и младше – 38 кг, 42 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 75 кг.

Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами и денежными призами. Также учреждены специальные призы. Тренеру чемпиона вручается медаль, грамота и денежная премия.

Возрастное ограничение 0+
вольная борьба спорт турнир Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске проведут турнир по мини-футболу
В Иркутске проведут турнир по мини-футболу
Общество, 27.08.2021
За победу на соревнованиях памяти Л.П. Перминова поборются победители и призёры прошлых лет
В Бурятии сохранится тёплая погода
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, 27.08.2021
Максимальная температура воздуха составит +26
В Бурятии перенесли кубок по бодибилдингу
В Бурятии перенесли кубок по бодибилдингу
Общество, 26.08.2021
Соревнования состоятся в октябре
Забайкальцы встретятся с творческими коллективами края
Забайкальцы встретятся с творческими коллективами края
Общество, 26.08.2021
Артисты посетят 30 муниципальных районов региона и более 70 населённых пунктов
Иркутские легкоатлетки завоевали медали чемпионата мира
Иркутские легкоатлетки завоевали медали чемпионата мира
Общество, 26.08.2021
Соревнования по спорту глухих проходят в Польше
Изменится расписание поездов из Северобайкальска
Изменится расписание поездов из Северобайкальска
Общество, 26.08.2021
На БАМе пройдут работы по модернизации пути
В Чите львицу перевели в большой вольер после жалоб горожан
В Чите львицу перевели в большой вольер после жалоб горожан
Общество, 26.08.2021
Вскоре лучшие условия в зоопарке обеспечат и льву
На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
Общество, 26.08.2021
Деньги пойдут на финансовую поддержку малообеспеченных семей
На Байкале прошёл турнир по футболу
На Байкале прошёл турнир по футболу
Общество, 26.08.2021
В играх приняли участие команды Баргузинского района
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
Общество, 26.08.2021
В районе оно зарегистрировано впервые за 137 лет
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
Общество, 26.08.2021
Прививки будущим мам ставят только «Спутником-V»
В Бурятии соцконтрактом охватят более 2000 семей
В Бурятии соцконтрактом охватят более 2000 семей
Общество, 26.08.2021
Возможностью поиска работы уже воспользовались 622 жителя республики
В Забайкалье назвали популярные места отдыха туристов
В Забайкалье назвали популярные места отдыха туристов
Общество, 26.08.2021
Среди них Агинский Бурятский округ и озеро Арахлей
За сутки в аймаке Монголии произошло два землетрясения
За сутки в аймаке Монголии произошло два землетрясения
Общество, 26.08.2021
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало
Чемпиону Паралимпиады подарят в Бурятии квартиру
Чемпиону Паралимпиады подарят в Бурятии квартиру
Общество, 26.08.2021
Глава Бурятии рассказал, какое поощрение ждёт чемпиона Паралимпийских игр Михаила Асташова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^