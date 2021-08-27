В Усть-Ордынском округе проведут турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях примут участие юные борцы Иркутской области



С 10 по 12 сентября в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится первый региональный турнир по вольной борьбе среди юношей 2012, 2010, 2005 годов рождения «Кубок чемпионов». Соревнования пройдут в борцовской юрте села Закулей Нукутского района и посвящены памяти Иринчея Михайловича Матханова, ветерана Великой Отечественной войны, директора Закулейской средней школы.



Как сообщается в положении турнира, к участию в соревнованиях с одного района Иркутской области допускается по одному спортсмену на каждую весовую категорию. В состав команды входят 13 борцов, 1 судья, 2 тренера и 1 представитель команды.



Турнир пройдёт в следующих весовых категориях:

- Юноши 2012 г.р. и младше – 26 кг, 28 кг;

- Юноши 2010 г.р. и младше – 30 кг, 32 кг, 35 кг;

- Юноши 2005 г.р. и младше – 38 кг, 42 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 75 кг.



Победители и призёры в каждой весовой категории награждаются медалями, грамотами и денежными призами. Также учреждены специальные призы. Тренеру чемпиона вручается медаль, грамота и денежная премия.



Возрастное ограничение 0+

