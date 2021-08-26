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В Улан-Удэ начинаются «Большие гастроли» МХТ имени Чехова

В Улан-Удэ начинаются «Большие гастроли» МХТ имени Чехова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Три спектакля покажут в двух театрах столицы Бурятии

С 28 августа по 2 сентября состоятся «Большие гастроли» Московского художественного театра имени А.П. Чехова в Улан-Удэ. На сценах Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева и Бурятского театра драмы имени Х.Н. Намсараева пройдут показы спектаклей «Серёжа» (16+), «Телефон доверия» (16+) и «Пролётный гусь» (16+).

28 и 29 августа в Русском драматическом театре покажут спектакль «Серёжа» (16+) по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Спектакль в 2020 году удостоен премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая женская роль» (Мария Смольникова) и «Лучшая работа режиссёра» (Дмитрий Крымов).

30 и 31 августа в Бурятский театре драмы пройдёт спектакль «Телефон доверия» (16+) по пьесе Максима Чертанова. 1 и 2 сентября здесь же представят спектакль «Пролётный гусь» (16+) по двум рассказам Виктора Астафьева. В 2004 году создатели спектакля были удостоены Государственной премии РФ.

Пресс-конференция, посвящённая «Большим гастролям» Московского художественного театра имени Чехова, состоится 28 августа в 13:00 в Русском драматическом театре. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Напомним, что зрительные залы на спектаклях будут наполнены в объёме не более 75% при условии предоставления гражданами документа, удостоверяющего личность, и любого из следующих документов:
- документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции или полного курса вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации установленного образца);
- справки о перенесённом не более чем 6 месяцев назад заболевании коронавирусной инфекцией;
- отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.

Возрастное ограничение 16+
Улан-Удэ гастроли театр спектакль Бурятия

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