За сутки выявлено менее 200 случаев заражения
По данным на 26 августа, в Забайкальском крае за прошедшие сутки 203 человека вылечились от коронавируса, общее количество вылечившихся забайкальцев составило 55 183.
За сутки выявлен 191 новый подтверждённый случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии вирус обнаружен у 63 038 человек.
В моногоспиталях Забайкалья 110 человек находятся в тяжёлом состоянии, 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 290 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено три летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус держится в последние дни на примерно одном уровне. За прошедшие сутки выявлено 96 случаев заражения, эти на одного больного больше, чем накануне. Общее число случаев заражения в республике достигло 55 944.
В Забайкалье COVID-19 перешагнул отметку в 55 тысяч
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