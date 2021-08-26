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Иркутские легкоатлетки завоевали медали чемпионата мира

Иркутские легкоатлетки завоевали медали чемпионата мира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Соревнования по спорту глухих проходят в Польше

Иркутские спортсменки завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате мира по лёгкой атлетике по спорту глухих, который с 23 по 28 августа проходит в Люблине в Польше. Обе медали выиграны в прыжках с шестом.

Победительницей с результатом 3 метра 40 сантиметров стала заслуженный мастер спорта России Екатерина Никифорова. Третье место с результатом 3 метра 20 сантиметров заняла заслуженный мастер спорта России Мария Нечаева.

Екатерина Никифорова тренируется в областной школе высшего спортивного мастерства у заслуженных тренеров России Сергея Ананьева и Ирины Беловой. Мария Нечаева занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» у тренеров Юрия Диденко и Сергея Порохина.

На чемпионате мира от Иркутской области участвуют три спортсмена. Кроме Екатерины Никифоровой и Марии Нечаевой, за медали борется Максим Куликов. Эти спортсмены являются кандидатами в сборную команду для участия в XXIV летних Сурдлимпийских играх, которые планируется провести с 1 по 15 мая 2022 года в городе Кашиас-ду-Сул в Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
легкая атлетика прыжки с шестом чемпионат мира Иркутская область спорт

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