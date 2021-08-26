На ремонт выделили 4,7 млн рублей
В столице Бурятии ремонтируют дорогу по улице Гоголя. Участок длиной 440 метров идёт от улицы Воровского до автозаправочной станции в микрорайоне Батарейка, где располагается торговая база «Буркоопсоюз».
- Ежедневно по этой дороге оживлённое движение автомобильного транспорта. Много людей бывает в организациях, расположенных вдоль дороги, - рассказал начальник управления дорожного строительства Павел Малых.
Участок ремонтирует подрядная организация «Доринвест». Дорожники смонтировали новые бортовые камни, построили тротуары и заасфальтировали в два слоя дорожное полотно. Осталось завершить работы по въезду на автозаправочную станцию, нанести разметку и установить дорожные знаки.
Строительная готовность объекта составляет около 80%. Срок завершения всех работ – 30 сентября. На ремонт было выделено порядка 4,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на Батарейке
Общество, Фото:
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