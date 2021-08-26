В Забайкалье заболевшей ковидом медсестре затянули с выплатами

В дело вмешалась транспортная прокуратура



Байкальская транспортная прокуратура провела проверку по факту несвоевременного направления ЧУЗ «РЖД-Медицина» в посёлке Новая Чара в фонд социального страхования Забайкальского края документов для производства выплат палатной медицинской сестре. Она заболела коронавирусом на работе.



- Установлено, что при комиссионном подтверждении в мае случая заболевания медицинского работника в нарушение установленного порядка пакет документов для ему выплат направлен медицинской организацией в территориальный орган ФСС спустя месяц. Это повлекло несвоевременное получение пострадавшей установленной указом президента РФ от 6 мая 2020 № 313 дополнительной страховой гарантии в размере более 60 тыс. рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Главному врачу учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновный привлечён к дисциплинарной ответственности.

