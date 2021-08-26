Среди них Агинский Бурятский округ и озеро Арахлей
В Забайкальском крае в разгаре летний туристический сезон, он продлится до конца сентября. В отделе туризма рассказали о самых востребованных у туристов направлениях.
- В этом году загрузка турбаз на территории всего края составила 100%. Отличный результат для бизнесменов. Чаще всего туристы выбирали для отдыха и впечатлений Агинский Бурятский округ, природный парк «Алханай» и турбазы на Арахлее. Сейчас все отели, финские домики заняты до конца сентября. Гостей привлекает не слишком долгая дорога, развитая инфраструктура и доступные цены, – пояснил интерес именно к этим маршрутам замначальника отдела туризма министерства экономического развития региона Альберт Кин.
Всего за шесть месяцев 2021 года на турбазах и в гостиницах Забайкалья отдохнули почти 84 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства.
В Забайкалье назвали популярные места отдыха туристов
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