В Забайкалье назвали популярные места отдыха туристов

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Среди них Агинский Бурятский округ и озеро Арахлей



В Забайкальском крае в разгаре летний туристический сезон, он продлится до конца сентября. В отделе туризма рассказали о самых востребованных у туристов направлениях.



- В этом году загрузка турбаз на территории всего края составила 100%. Отличный результат для бизнесменов. Чаще всего туристы выбирали для отдыха и впечатлений Агинский Бурятский округ, природный парк «Алханай» и турбазы на Арахлее. Сейчас все отели, финские домики заняты до конца сентября. Гостей привлекает не слишком долгая дорога, развитая инфраструктура и доступные цены, – пояснил интерес именно к этим маршрутам замначальника отдела туризма министерства экономического развития региона Альберт Кин.



Всего за шесть месяцев 2021 года на турбазах и в гостиницах Забайкалья отдохнули почти 84 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства.

