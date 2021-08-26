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На Байкале прошёл турнир по футболу

На Байкале прошёл турнир по футболу
Общество,  Фото:пресс-служба БКТиС
В играх приняли участие команды Баргузинского района

22 августа в Баргузинском районе Бурятии прошёл турнир по футболу среди взрослых команд. Соревнования проходили в парке «Волна» посёлка Усть-Баргузин.

За первенство боролись команды Баргузинского района. Места распределились следующим образом:
1 место – «Байкал» (Усть-Баргузин)
2 место – «Баянгол» (Баянгол)
3 место – «Надежда» (Баргузин)
4 место – «Молодёжь» (Усть-Баргузин)
5 место – «ЦСКА» (Усть-Баргузин)
6 место – «Тотенхем» (Усть-Баргузин)
7 место – «Сахалин» (Усть-Баргузин)

- Наши студенты Усть-Баргузинского филиала БКТиС: Щетинкин Роман, Муравьёв Владимир, Буторов Андрей, Щегловский Илья, Горленко Валерий – заняли 4 и 5 места. Поздравляем участников! – сообщает пресс-служба Байкальского колледжа туризма и сервиса.
Байкал Баргузинский район Бурятия футбол турнир спорт

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