В играх приняли участие команды Баргузинского района
22 августа в Баргузинском районе Бурятии прошёл турнир по футболу среди взрослых команд. Соревнования проходили в парке «Волна» посёлка Усть-Баргузин.
За первенство боролись команды Баргузинского района. Места распределились следующим образом:
1 место – «Байкал» (Усть-Баргузин)
2 место – «Баянгол» (Баянгол)
3 место – «Надежда» (Баргузин)
4 место – «Молодёжь» (Усть-Баргузин)
5 место – «ЦСКА» (Усть-Баргузин)
6 место – «Тотенхем» (Усть-Баргузин)
7 место – «Сахалин» (Усть-Баргузин)
- Наши студенты Усть-Баргузинского филиала БКТиС: Щетинкин Роман, Муравьёв Владимир, Буторов Андрей, Щегловский Илья, Горленко Валерий – заняли 4 и 5 места. Поздравляем участников! – сообщает пресс-служба Байкальского колледжа туризма и сервиса.
На Байкале прошёл турнир по футболу
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