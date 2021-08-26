В Бурятии лесники получили автомобиль для горных склонов

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

В лесхоз поступил новый автомобиль повышенной проходимости



В Бурятии сотрудники Северного лесхоза встретили новый автомобиль повышенной проходимости «ГАЗ», рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- В нашем районе очень много горных склонов, где также возникают лесные пожары. Доставить в такую местность группировку с оборудованием достаточно сложно – повсюду каменные россыпи, горные реки. С новым автомобилем нам будет проще добраться на такой пожар, - рассказал руководитель Северного лесхоза Андрей Жарков.



Лесники будут использовать автомобиль для доставки лесопожарного оборудования, ёмкостей с водой и продуктов в отдалённую труднодоступную местность.



- Надёжная ходовая часть, мощный мотор и хорошая грузоподъёмность – это одни из главных качеств данного автомобиля. Помимо доставки людей и оборудования, мы сможем доставлять топливо, а также детали в случае поломки техники на пожаре. Раньше нам приходилось отправлять несколько «УАЗов», чтобы доставить большие грузы к месту тушения лесных пожаров, а теперь сможем увезти на одной машине, - поделился главный механик Северного лесхоза.

