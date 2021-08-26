В Бурятии простятся с экс-директором ДЮСШ

Ушёл из жизни Дансаранжап Будажапов



25 августа на 71-м году жизни скончался тренер, заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, экс-директор детско-юношеской спортивной школы Иволгинского района, муж, отец, друг и наставник Дансаранжап Митыпович Будажапов.



Свою трудовую деятельность Дансаранжап Будажапов начал в 1973 году после окончания Бурятского пединститута имени Д. Банзарова тренером-преподавателем детской спортивной школы Хоринского района. В дальнейшем работал преподавателем Усть-Оротской средней школы Кижингинского района, тренером в ДЮСШ Бурятского областного совета добровольного спортивного общества «Труд».



С 1982 по 2012 год его судьба связана с Иволгинским районом. С 1982 по 1987 годы он работал учителем физической культуры Иволгинской средней школы. В сентябре 1987 года Дансаранжап Митыпович был назначен директором детско-юношеской спортивной школы Иволгинского района. За годы работы показал себя грамотным руководителем. Имея большой стаж, вырастил не одно поколение прекрасных ребят, его воспитанники принимали активное участие в районных, республиканских соревнованиях по боксу.



Многие годы Дансаранжап Митыпович руководил методическим объединением учителей физической культуры Иволгинского района. Прилагал большие усилия для улучшения материально-технической спортивной базы спортивной школы и школ района.



Он принимал активное участие в спортивной жизни района, входил в состав оргкомитета по проведению Сурхарбана, являлся бессменным главным судьёй Сурхарбана, зимних и летних сельских игр, районных и республиканских мероприятий.



За успехи в трудовой деятельности дважды награждён почётной грамотой Верховного Совета РБ, нагрудным знаком «Победитель соцсоревнования», удостоен высокого звания «Заслуженный работник физической культуры РБ» и «Отличник физической культуры и спорта РФ».



- Министерство спорта и молодёжной политики Республики Бурятия выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Будажапова Дансаранжапа Митыповича. Помним и скорбим, - сообщили в пресс-службе ведомства.

