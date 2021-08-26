Границы Монголии закрыты для пассажиров до конца года

В стране продлён режим повышенной готовности



25 августа правительство Монголии приняло решение продлить срок действия режима повышенной готовности до конца текущего года или по 31 декабря 2021 года включительно.



- Это решение было принято в связи с широкой распространённостью опасных мутаций коронавируса по всему миру и оценкой эпидемической ситуации в аймаках, – пояснила пресс- -секретарь премьер-министра Ч. Болортуяа.



В рамках этого срока также продлён срок действия решения о временной приостановке пассажирских перевозок на государственной границе до 31 декабря 2021 года, за исключением международного аэропорта «Чингис хаан».



По состоянию на 25 августа в масштабе страны официально зарегистрировано 199274 случая заражения коронавирусом. Из них вылечены и выписаны из медучреждений 160662 человека. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

