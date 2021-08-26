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В Чите львицу перевели в большой вольер после жалоб горожан

В Чите львицу перевели в большой вольер после жалоб горожан
Общество,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Вскоре лучшие условия в зоопарке обеспечат и льву

Накануне жители столицы Забайкалья пожаловались в средства массовой информации о том, что животное контактного зоопарка «Радуга» содержится в тесной клетке. Комментарии недовольных читинцев с фотографиями был опубликованы на страницах группы «Сейчас в Чите» в «ВКонтакте» и Instagram.

- Вот так вот содержатся хищные львы. Наворачиваются слёзы при виде этой картины! Прошу обратить внимание администрации и зоозащитное движение! Бедные львы содержатся в клетке очень маленького размера внутри помещения. Львы замученные, вялые, ужасный запах! – говорится в посте.

Вчера, 25 августа, предприниматель Виталий Шляхта сообщил о том, что львица обрела новый дом.

- Новоселье было запланировано ещё давно, долго готовили вольер. Он должен быть не просто просторным, а отвечать всем мировым требованиям содержания животных. Теперь львица может спокойно гулять и бегать. Но я все равно хочу сказать спасибо жителям за то, что они не остаются равнодушными. Какое-то время львице было тяжело, но вольер готовится не один день, а много месяцев. Сейчас условия станут лучше и для нашего льва. Его вольер ремонтируют, доводят до ума, – заявил директор зоопарка «Радуга» Виталий Шляхта.

Также предприниматель сообщил, что сейчас на территории зоопарка строятся деревянные домики для содержания животных в зимнее время. Они также будут просторными и комфортными, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
зоопарк Чита дикие животные Забайкальский край

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