 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Забайкалье ребёнка назвали редким именем

В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
Общество,  Фото:pixabay.com
В районе оно зарегистрировано впервые за 137 лет

Работники отдела ЗАГС Забайкальского района зарегистрировали рождение ребёнка, которому родители дали редкое имя Софрон. По данным единого государственного реестра, на территории Забайкальского края данный случай – единственный в этом году, а на территории района имя последний раз встречалось 137 лет назад – в 1884 году.

- Имя Софрон – греческого происхождения, в переводе оно означает «благоразумный, здравомыслящий, мудрый, разумный». Малыш родился у Алексея и Елены, став для них вторым ребёнком, – сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

В семье жителей села Онохово Балейского района Забайкалья Дениса и Александры родился первенец – дочка. Девочку назвали Агатой, что означает «добрая, хорошая». По словам заведующей Балейским отделом ЗАГС, последний раз с таким именем в районе регистрировали новорождённую в 2019 году. Родители же сказали, что не преследовали цели дать ребёнку редкое имя, просто мама всегда знала, что её первая дочь станет Агатой.

Напомним, что ранее у жительницы Балея родилась дочка, которой дали имя Эллада
Забайкальский край дети новорожденные имена ЗАГС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
Общество, 26.08.2021
Деньги пойдут на финансовую поддержку малообеспеченных семей
На Байкале прошёл турнир по футболу
На Байкале прошёл турнир по футболу
Общество, 26.08.2021
В играх приняли участие команды Баргузинского района
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
Общество, 26.08.2021
В районе оно зарегистрировано впервые за 137 лет
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
Общество, 26.08.2021
Прививки будущим мам ставят только «Спутником-V»
В Бурятии соцконтрактом охватят более 2000 семей
В Бурятии соцконтрактом охватят более 2000 семей
Общество, 26.08.2021
Возможностью поиска работы уже воспользовались 622 жителя республики
В Забайкалье назвали популярные места отдыха туристов
В Забайкалье назвали популярные места отдыха туристов
Общество, 26.08.2021
Среди них Агинский Бурятский округ и озеро Арахлей
За сутки в аймаке Монголии произошло два землетрясения
За сутки в аймаке Монголии произошло два землетрясения
Общество, 26.08.2021
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало
Чемпиону Паралимпиады подарят в Бурятии квартиру
Чемпиону Паралимпиады подарят в Бурятии квартиру
Общество, 26.08.2021
Глава Бурятии рассказал, какое поощрение ждёт чемпиона Паралимпийских игр Михаила Асташова
В Улан-Удэ начинаются «Большие гастроли» МХТ имени Чехова
В Улан-Удэ начинаются «Большие гастроли» МХТ имени Чехова
Общество, 26.08.2021
Три спектакля покажут в двух театрах столицы Бурятии
На вокзале Читы открылись новые пригородные кассы
На вокзале Читы открылись новые пригородные кассы
Общество, 26.08.2021
Ранее они находились в основном здании вокзала
Границы Монголии закрыты для пассажиров до конца года
Границы Монголии закрыты для пассажиров до конца года
Общество, 26.08.2021
В стране продлён режим повышенной готовности
В Улан-Удэ продать урожай можно на 15 площадках
В Улан-Удэ продать урожай можно на 15 площадках
Общество, 26.08.2021
Здесь предоставляются бесплатные торговые места
В Забайкалье 1 сентября запрещена продажа алкоголя
В Забайкалье 1 сентября запрещена продажа алкоголя
Общество, 26.08.2021
Нарушение влечёт за собой наложение административного штрафа
БТР, «Катюша» и лазерный тир: В Улан-Удэ стартовал форум «Армия»
БТР, «Катюша» и лазерный тир: В Улан-Удэ стартовал форум «Армия»
Общество, 26.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабного военно-технического форума
В Бурятии простятся с экс-директором ДЮСШ
В Бурятии простятся с экс-директором ДЮСШ
Общество, 26.08.2021
Ушёл из жизни Дансаранжап Будажапов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^