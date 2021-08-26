В районе оно зарегистрировано впервые за 137 лет
Работники отдела ЗАГС Забайкальского района зарегистрировали рождение ребёнка, которому родители дали редкое имя Софрон. По данным единого государственного реестра, на территории Забайкальского края данный случай – единственный в этом году, а на территории района имя последний раз встречалось 137 лет назад – в 1884 году.
- Имя Софрон – греческого происхождения, в переводе оно означает «благоразумный, здравомыслящий, мудрый, разумный». Малыш родился у Алексея и Елены, став для них вторым ребёнком, – сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В семье жителей села Онохово Балейского района Забайкалья Дениса и Александры родился первенец – дочка. Девочку назвали Агатой, что означает «добрая, хорошая». По словам заведующей Балейским отделом ЗАГС, последний раз с таким именем в районе регистрировали новорождённую в 2019 году. Родители же сказали, что не преследовали цели дать ребёнку редкое имя, просто мама всегда знала, что её первая дочь станет Агатой.
Напомним, что ранее у жительницы Балея родилась дочка, которой дали имя Эллада.
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
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