В Иркутске проведут турнир по мини-футболу

За победу на соревнованиях памяти Л.П. Перминова поборются победители и призёры прошлых лет



В Иркутске на центральном стадионе «Труд» с 10 по 12 сентября пройдёт традиционный XXXII турнир по мини-футболу, посвящённый памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Петровича Перминова. В этом году из-за ограничений, введённых на проведение спортивных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, турнир состоится в усечённом варианте.



- В этом году в турнире смогут принять участие команды тех городов и районов, которые становились чемпионами и призёрами турнира в разные годы, начиная с 1990 года. Кроме того, турнир будет проводиться с соблюдением мер по профилактике новой коронавирусной инфекции и разделением команд по площадкам, - отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырёв.



Одним из организаторов турнира, известным журналистом Павлом Кушкиным в силу объективных обстоятельств было принято решение ограничить количество команд-участниц до 24. В турнире смогут принять участие команды Усть-Кута, Бодайбо, Киренска, Братска, Усть-Илимска, Тайшета, Саянска, Черемхова, Ангарска, Иркутска, Шелехова, Тулуна, Слюдянки, Чунского и Иркутского районов, а также Усть-Ордынского Бурятского округа. В составе команды должно быть 11 человек, в том числе десять игроков и один тренер-представитель.



Турнир проводится среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений, воинских частей и других коллективов, объединённых общими интересами, невзирая на прописку. Продолжительность матча – 30 минут, два тайма по 15 минут (перерыв пять минут).



Команда, занявшая первое место, награждается кубком, участники этой команды – медалями. Участники команд, занявшие второе и третье места, награждаются медалями. Специальными призами будут отмечены лучшие игроки турнира по номинациям. Заседание судейской коллегии будет проходить в онлайн-формате 3 сентября в 18:00 часов.



-Первый турнир памяти Льва Петровича Перминова прошёл в 1990 году, тогда его участниками стали восемь команд. Самым первым победителем турнира стал «Водник» из Усть-Кута. Чаще всего турнир выигрывали представители Братска, Ангарска, Иркутска, Тайшета, Тулуна. Увозили почётный трофей команды Усть-Кута и Бодайбо. В 2020 году победу одержала ангарская команда. В разные годы проведения турнира количество участников достигало более 80 команд, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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