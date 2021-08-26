Прививки будущим мам ставят только «Спутником-V»
Распоряжение о вакцинации беременных женщин подписано в министерстве здравоохранения Иркутской области. Как пояснили в ведомстве, возможность иммунизации от COVID-19 имеют беременные с высоким риском тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям Минздрава России, прививаться против COVID-19 рекомендовано только беременным женщинам из группы риска и с 22-й недели беременности (второй триместр).
Ставят прививку от коронавируса беременным женщинам только после консультации с врачом, поскольку существуют исключения для тех, кому по медицинским показаниям вакцинация не рекомендуется. Иммунизацию будущим мам проводят только «Спутником-V».
Сегодня в Иркутской области на учёте по беременности находится порядка 12 тысяч женщин, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
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