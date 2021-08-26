 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 августа

25 августа

Популярное

В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных

В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
Общество,  Фото:pixabay.com
Прививки будущим мам ставят только «Спутником-V»

Распоряжение о вакцинации беременных женщин подписано в министерстве здравоохранения Иркутской области. Как пояснили в ведомстве, возможность иммунизации от COVID-19 имеют беременные с высоким риском тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям Минздрава России, прививаться против COVID-19 рекомендовано только беременным женщинам из группы риска и с 22-й недели беременности (второй триместр).

Ставят прививку от коронавируса беременным женщинам только после консультации с врачом, поскольку существуют исключения для тех, кому по медицинским показаниям вакцинация не рекомендуется. Иммунизацию будущим мам проводят только «Спутником-V».

Сегодня в Иркутской области на учёте по беременности находится порядка 12 тысяч женщин, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.
Иркутская область вакцинация иммунизация прививки коронавирус профилактика беременные здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
На детские выплаты в регионы направят 21,5 млрд рублей
Общество, 26.08.2021
Деньги пойдут на финансовую поддержку малообеспеченных семей
На Байкале прошёл турнир по футболу
На Байкале прошёл турнир по футболу
Общество, 26.08.2021
В играх приняли участие команды Баргузинского района
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
В Забайкалье ребёнка назвали редким именем
Общество, 26.08.2021
В районе оно зарегистрировано впервые за 137 лет
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных
Общество, 26.08.2021
Прививки будущим мам ставят только «Спутником-V»
В Бурятии соцконтрактом охватят более 2000 семей
В Бурятии соцконтрактом охватят более 2000 семей
Общество, 26.08.2021
Возможностью поиска работы уже воспользовались 622 жителя республики
В Забайкалье назвали популярные места отдыха туристов
В Забайкалье назвали популярные места отдыха туристов
Общество, 26.08.2021
Среди них Агинский Бурятский округ и озеро Арахлей
За сутки в аймаке Монголии произошло два землетрясения
За сутки в аймаке Монголии произошло два землетрясения
Общество, 26.08.2021
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало
Чемпиону Паралимпиады подарят в Бурятии квартиру
Чемпиону Паралимпиады подарят в Бурятии квартиру
Общество, 26.08.2021
Глава Бурятии рассказал, какое поощрение ждёт чемпиона Паралимпийских игр Михаила Асташова
В Улан-Удэ начинаются «Большие гастроли» МХТ имени Чехова
В Улан-Удэ начинаются «Большие гастроли» МХТ имени Чехова
Общество, 26.08.2021
Три спектакля покажут в двух театрах столицы Бурятии
На вокзале Читы открылись новые пригородные кассы
На вокзале Читы открылись новые пригородные кассы
Общество, 26.08.2021
Ранее они находились в основном здании вокзала
Границы Монголии закрыты для пассажиров до конца года
Границы Монголии закрыты для пассажиров до конца года
Общество, 26.08.2021
В стране продлён режим повышенной готовности
В Улан-Удэ продать урожай можно на 15 площадках
В Улан-Удэ продать урожай можно на 15 площадках
Общество, 26.08.2021
Здесь предоставляются бесплатные торговые места
В Забайкалье 1 сентября запрещена продажа алкоголя
В Забайкалье 1 сентября запрещена продажа алкоголя
Общество, 26.08.2021
Нарушение влечёт за собой наложение административного штрафа
БТР, «Катюша» и лазерный тир: В Улан-Удэ стартовал форум «Армия»
БТР, «Катюша» и лазерный тир: В Улан-Удэ стартовал форум «Армия»
Общество, 26.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабного военно-технического форума
В Бурятии простятся с экс-директором ДЮСШ
В Бурятии простятся с экс-директором ДЮСШ
Общество, 26.08.2021
Ушёл из жизни Дансаранжап Будажапов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^