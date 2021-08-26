В Иркутской области стартует кампания по вакцинации беременных

Прививки будущим мам ставят только «Спутником-V»



Распоряжение о вакцинации беременных женщин подписано в министерстве здравоохранения Иркутской области. Как пояснили в ведомстве, возможность иммунизации от COVID-19 имеют беременные с высоким риском тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям Минздрава России, прививаться против COVID-19 рекомендовано только беременным женщинам из группы риска и с 22-й недели беременности (второй триместр).



Ставят прививку от коронавируса беременным женщинам только после консультации с врачом, поскольку существуют исключения для тех, кому по медицинским показаниям вакцинация не рекомендуется. Иммунизацию будущим мам проводят только «Спутником-V».



Сегодня в Иркутской области на учёте по беременности находится порядка 12 тысяч женщин, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

