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Команда из Бурятии выиграла грант в 260 тысяч

Команда из Бурятии выиграла грант в 260 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Грант выделили на передвижной палаточный лагерь

Проектная команда из Бурятии выиграла грант в размере 260 тысяч рублей на реализацию проекта «Туристско-краеведческий клуб «Манул»». Об этом было объявлено в Ульяновске 22 августа на финале федеральной программы «Пространство развития», сообщает пресс-служба Российского Союза молодёжи.

Целью туристско-краеведческого клуба «Манул» является создание условий летнего отдыха для детей возраста 10-15 лет. В передвижном палаточном лагере будут проводиться оздоровительные, интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, экологические акции, обучение туристским основам, походы в селе Подлопатки Мухоршибирского района. Проект уже активно реализуется. В его рамках состоялось обучение участников основам туристского дела. Организаторы планируют продолжить реализацию инициативы. К участию в сменах лагеря будут приглашаться школьники не только села Подлопатки, но и других школ района.

Инициативная группа, состоящая из четырёх человек, представила проект на грантовом конкурсе в направлении «Спорт, ЗОЖ, туризм».

- В нашем районе есть очень много мест, связанных с историей Чингисхана, но, к сожалению, о них мало кто знает. Мы решили создать этот проект, чтобы привлечь ребят к изучению истории своего района и организовать их досуг, – поделилась лидер группы Татьяна Тарасова.

В рамках пространств для развития молодые люди получили возможность заявить свой проект на грантовый конкурс Росмолодёжи. По его итогам команды получили поддержку на развитие инициатив по девяти направлениям: «Добровольчество», «Инициативы творческой молодежи», «Студенческие инициативы», «Молодёжные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональном взаимодействии», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Укрепление семейных ценностей».

Справка:

Проект Российского Союза молодёжи «Пространство развития» – проект для молодёжи из малых городов и поселений, реализующийся с 2018 года. Участниками проекта являются молодые люди от 18 до 35 лет, проживающие в населенных пунктах, численность которых не превышает 50 тысяч человек.

В проект «Пространство развития» приглашаются команды из четырёх человек, с проектной инициативой, проходят обучение по следующим тематикам: основы социального проектирования, проектный менеджмент, поиск и привлечение партнеров и спонсоров, работа с командой, работа со СМИ. Молодые люди реализуют свой проект, и наиболее успешные команды учреждают молодежное объединение.


грант

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