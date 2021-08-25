Команда из Бурятии выиграла грант в 260 тысяч

Грант выделили на передвижной палаточный лагерь



Проектная команда из Бурятии выиграла грант в размере 260 тысяч рублей на реализацию проекта «Туристско-краеведческий клуб «Манул»». Об этом было объявлено в Ульяновске 22 августа на финале федеральной программы «Пространство развития», сообщает пресс-служба Российского Союза молодёжи.



Целью туристско-краеведческого клуба «Манул» является создание условий летнего отдыха для детей возраста 10-15 лет. В передвижном палаточном лагере будут проводиться оздоровительные, интеллектуальные игры, спортивные мероприятия, экологические акции, обучение туристским основам, походы в селе Подлопатки Мухоршибирского района. Проект уже активно реализуется. В его рамках состоялось обучение участников основам туристского дела. Организаторы планируют продолжить реализацию инициативы. К участию в сменах лагеря будут приглашаться школьники не только села Подлопатки, но и других школ района.



Инициативная группа, состоящая из четырёх человек, представила проект на грантовом конкурсе в направлении «Спорт, ЗОЖ, туризм».



- В нашем районе есть очень много мест, связанных с историей Чингисхана, но, к сожалению, о них мало кто знает. Мы решили создать этот проект, чтобы привлечь ребят к изучению истории своего района и организовать их досуг, – поделилась лидер группы Татьяна Тарасова.



В рамках пространств для развития молодые люди получили возможность заявить свой проект на грантовый конкурс Росмолодёжи. По его итогам команды получили поддержку на развитие инициатив по девяти направлениям: «Добровольчество», «Инициативы творческой молодежи», «Студенческие инициативы», «Молодёжные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональном взаимодействии», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Укрепление семейных ценностей».



Справка:



Проект Российского Союза молодёжи «Пространство развития» – проект для молодёжи из малых городов и поселений, реализующийся с 2018 года. Участниками проекта являются молодые люди от 18 до 35 лет, проживающие в населенных пунктах, численность которых не превышает 50 тысяч человек.



В проект «Пространство развития» приглашаются команды из четырёх человек, с проектной инициативой, проходят обучение по следующим тематикам: основы социального проектирования, проектный менеджмент, поиск и привлечение партнеров и спонсоров, работа с командой, работа со СМИ. Молодые люди реализуют свой проект, и наиболее успешные команды учреждают молодежное объединение.





