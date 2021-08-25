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В Чивыркуйском заливе Байкала потренируются водолазы

В Чивыркуйском заливе Байкала потренируются водолазы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоятся сборы водолазов двух регионов

С 24 августа по 3 сентября в Чивыркуйском заливе озера Байкала в Бурятии пройдут совместные водолазные сборы спасателей двух регионов. Будут тренироваться представители Бурятской республиканской и поисково-спасательной службы и поисково-спасательной службы Забайкальского края.

Спасатели отработают навыки погружения, технологии поисковых работ на глубине, действия на случай аварийных ситуации. Также они обменяются опытом с коллегами, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

- Подобные сборы необходимы для того, чтобы водолазы могли координировать свою работу, при совместных поисковых работах, - пояснил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин.
водолазы Байкал

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