В Чивыркуйском заливе Байкала потренируются водолазы

Состоятся сборы водолазов двух регионов



С 24 августа по 3 сентября в Чивыркуйском заливе озера Байкала в Бурятии пройдут совместные водолазные сборы спасателей двух регионов. Будут тренироваться представители Бурятской республиканской и поисково-спасательной службы и поисково-спасательной службы Забайкальского края.



Спасатели отработают навыки погружения, технологии поисковых работ на глубине, действия на случай аварийных ситуации. Также они обменяются опытом с коллегами, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



- Подобные сборы необходимы для того, чтобы водолазы могли координировать свою работу, при совместных поисковых работах, - пояснил начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин.

