В Усть-Ордынском округе уберут Александровский централ

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Волонтёров приглашают принять участие в акции по уборке



Акция по уборке территории объекта культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» в Усть-Ордынском Бурятском округе состоится с 28 по 31 августа. Принять участие в ней приглашают волонтёров. Вместе с ними будут работать специалисты НКО восстановления объектов культурного наследия Иркутской области «Содействие», правительства региона, администрации Боханского района, региональных министерств и ведомств.



Участники акции уберут два гектара территории, прилегающей к объекту культурного наследия, расчистят её от скопившегося мусора, сорной растительности, наведут порядок в сохранившимся административном корпусе на противоположной стороне улицы, обустроят площадку для парковки автотранспорта.



Объект культурного наследия расположен в селе Александровское Боханского района, в 70 километрах от Иркутска. Добровольцев привезут туда на автобусах. Бесплатное питание и проживание для них организовала администрация Боханского района. Волонтёры будут ночевать и проводить свободное время в детском оздоровительном лагере села Александровское, который находится рядом с комплексом. Организаторы предоставят перчатки, мешки для мусора, инвентарь для уборки, организуют развлекательную программу с экскурсиями и интерактивными викторинами. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте «Волонтёры культуры».



- Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» – это памятник истории и культуры федерального значения, один из уникальных объектов российской каторги и ссылки. Исторические здания находятся в аварийном состоянии. В этом году за счёт средств областного бюджета в них планируют провести работы по консервации и защите от дальнейшего разрушения. Также в составе комплекса есть здания, которые не являются памятниками, не стоят на охране, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Справка



Александровский централ был каторжной тюрьмой с тяжёлыми условиями содержания. Он был построен в начале 19 века и был рассчитан на 1,4 тысячи человек. В тюрьме содержались участники антиправительственных выступлений, в том числе польского восстания, Севастопольского восстания 1830 года. Там же находилась Александровская центральная пересыльная тюрьма, через которую прошли Феликс Дзержинский, Михаил Фрунзе, Сергей Орджоникидзе. В советское время там была трудовая колония для несовершеннолетних правонарушителей и беспризорников, затем – следственный изолятор. С 1956 по 2017 годы в комплексе располагалась Иркутская психиатрическая больница. Сейчас комплекс пустует.



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