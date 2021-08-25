Началось снижение уровня воды в реке Иркут

Прогнозируется подъём воды в Ангаре в пределах 10 сантиметров



По данным гидрологического мониторинга, за ночь уровень воды в реке Иркут упал на 21 сантиметр. В 9:00 на территории Иркутска зафиксирована отметка в 287 сантиметров, в селе Баклаши Шелеховского района Иркутской области уровень Иркута также упал на 48 сантиметров и составляет 410 сантиметров.



– По оценкам специалистов, угроза повышения уровня воды ещё сохраняется. При этом, сейчас мы видим значительное снижение уровня в верховьях Иркута, в Тибельти вода, по данным гидрометцентра, упала уже на 82 сантиметра, – рассказал директор МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Алексей Зяблицкий. – В связи с прохождением волны паводка на Иркуте, ГУ МЧС России по Иркутской области сегодня прогнозирует подъём воды и на реке Ангара в пределах 10 сантиметров. Ситуацию держим на контроле, каждые два часа проводим объезд низменных территорий.



Напомним, что в связи с подъёмом уровня Иркута, накануне в посёлке имени Горького был отсыпан вал, который помог сдержать пребывающую воду. На месте был выставлен круглосуточный пост. Сегодня МУП «ИркутскАвтодор» продолжает вести работы по отсыпке берега в районе СНТ «Наука». Задействовано 2 КамАЗа и погрузчик. По поручению мэра города Руслана Болотова, подготовлены пункты временного размещения, в резерве более 300 единиц техники и 900 человек. Ведётся информирование жителей, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

