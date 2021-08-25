В Алтачейском заказнике началась работа по подбору многолетних трав для нового проекта
В Бурятии внедряется новый метод сохранения диких копытных. Сотрудниками Байкальского заповедника проводится масштабная работа по подбору многолетних трав в рамках реализации проекта «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных в Алтачейском заказнике».
Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, условия для произрастания многолетних трав в заказнике имеют свои особенности, поэтому далеко не все виды можно использовать здесь в луговодстве. Важно подобрать те виды растений, которые смогли бы адаптироваться к природным условиям заказника с его резко континентальным климатом. Для того чтобы внедрить новый метод нужно провести большую работу, которая включает в себя как изучение природно-климатических характеристик района, так и подготовку почвы к посевам.
- Появление первых всходов — это ещё не результат, растение должно укорениться, выдержать зимние морозы. Нам важно получить не только качественные луга, главное – сохранить жизни диких копытных животных в период бескормицы, — говорит руководитель проекта Алексей Китаев.
В 2022 году в Алтачейском заказнике будут засеяны луга из многолетних трав. Модельное поле площадью 10 га планируется разделить на несколько секторов, где будут высеваться различные виды многолетних трав. Это позволит определить наиболее подходящие виды растений и состав травосмесей для использования их в дальнейшем для создания лугов в заказнике.
Уже сейчас частично произведён подбор многолетних трав, которые потенциально удовлетворяют условиям заказника. Среди них: люцерна посевная, эспарцет песчаный, галега восточная, овсяница луговая, кострец безостый. Произведён подбор и травосмесей: 1) люцерна (60%) и кострец (40%); 2) эспарцет песчаный (75%) и овсяница луговая (25%). Работа по выявлению оптимального видового состава лугов ещё не закончена, исследования продолжаются.
В Бурятии создадут луга для сохранения копытных
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