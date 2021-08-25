 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

В Бурятии создадут луга для сохранения копытных

В Бурятии создадут луга для сохранения копытных
Общество,  Фото:пресс-служба Байкальского заповедника
В Алтачейском заказнике началась работа по подбору многолетних трав для нового проекта

В Бурятии внедряется новый метод сохранения диких копытных. Сотрудниками Байкальского заповедника проводится масштабная работа по подбору многолетних трав в рамках реализации проекта «Луговодство – новый метод сохранения диких копытных животных в Алтачейском заказнике».

Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, условия для произрастания многолетних трав в заказнике имеют свои особенности, поэтому далеко не все виды можно использовать здесь в луговодстве. Важно подобрать те виды растений, которые смогли бы адаптироваться к природным условиям заказника с его резко континентальным климатом. Для того чтобы внедрить новый метод нужно провести большую работу, которая включает в себя как изучение природно-климатических характеристик района, так и подготовку почвы к посевам.

- Появление первых всходов — это ещё не результат, растение должно укорениться, выдержать зимние морозы. Нам важно получить не только качественные луга, главное – сохранить жизни диких копытных животных в период бескормицы, — говорит руководитель проекта Алексей Китаев.

В 2022 году в Алтачейском заказнике будут засеяны луга из многолетних трав. Модельное поле площадью 10 га планируется разделить на несколько секторов, где будут высеваться различные виды многолетних трав. Это позволит определить наиболее подходящие виды растений и состав травосмесей для использования их в дальнейшем для создания лугов в заказнике.

Уже сейчас частично произведён подбор многолетних трав, которые потенциально удовлетворяют условиям заказника. Среди них: люцерна посевная, эспарцет песчаный, галега восточная, овсяница луговая, кострец безостый. Произведён подбор и травосмесей: 1) люцерна (60%) и кострец (40%); 2) эспарцет песчаный (75%) и овсяница луговая (25%). Работа по выявлению оптимального видового состава лугов ещё не закончена, исследования продолжаются.
заповедник заказники Бурятия луговодство природоохранная деятельность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ спектакль посвятят столетию Батожабая
В Улан-Удэ спектакль посвятят столетию Батожабая
Общество, 25.08.2021
Бурдрам готовит премьеру спектакля «Шалхуу Рабдан. Детство Батожабая» (12+)
В Бурятии юные лесники научились измерять деревья
В Бурятии юные лесники научились измерять деревья
Общество, 25.08.2021
Занятия провели для членов школьного лесничества
В Монголии построят «второй» Улан-Батор
В Монголии построят «второй» Улан-Батор
Общество, 25.08.2021
В долине Хушиг появятся новые города
Иркутские кёрлингисты завоевали кубок России
Иркутские кёрлингисты завоевали кубок России
Общество, 25.08.2021
В финале «Комсомолл 1» выиграл у команды Ярославской области
Бурятский язык осмыслят через живопись и перформанс
Бурятский язык осмыслят через живопись и перформанс
Общество, 25.08.2021
В республике реализуют проект «Хэл!»
Началось снижение уровня воды в реке Иркут
Началось снижение уровня воды в реке Иркут
Общество, 25.08.2021
Прогнозируется подъём воды в Ангаре в пределах 10 сантиметров
Спортсмены Бурятии выступают на Паралимпиаде в Токио
Спортсмены Бурятии выступают на Паралимпиаде в Токио
Общество, 25.08.2021
Первым в борьбу за медали вступит Михаил Асташов
В Бурятском оперном театре обновили зрительный зал
В Бурятском оперном театре обновили зрительный зал
Общество, 25.08.2021
Работы окончены к открытию нового сезона
В Чивыркуйском заливе Байкала потренируются водолазы
В Чивыркуйском заливе Байкала потренируются водолазы
Общество, 25.08.2021
Состоятся сборы водолазов двух регионов
В нацпарке в Бурятии сова сплюшка «подработала прорабом»
В нацпарке в Бурятии сова сплюшка «подработала прорабом»
Общество, 25.08.2021
Птица весь день «контролировала стройку»
Конец недели в Бурятии будет тёплым
Конец недели в Бурятии будет тёплым
Общество, 25.08.2021
Жители республики могут успеть насладиться уходящим летом
На чемпионате России Бурятию представят девять боксёров
На чемпионате России Бурятию представят девять боксёров
Общество, 25.08.2021
Настрой у команды Бурятии «победный»
В Иволгинском дацане объяснили введение паломнических билетов
В Иволгинском дацане объяснили введение паломнических билетов
Общество, 25.08.2021
Система паломнических билетов удивила некоторых пользователей Сети

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^