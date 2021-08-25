В Бурятии юные лесники научились измерять деревья

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Занятия провели для членов школьного лесничества



В Бичурском районе Бурятии лесники провели интерактивное занятие в лесу для членов школьного лесничества «Юный лесовод», рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Сотрудники Буйского лесхоза и лесничества научили школьников определять по хвое, шишкам и семенам породу деревьев, а также измерять их возраст, высоту и объём. Также ребята узнали, что такое таксация, как правильно посадить саженцы и черенки лесных растений.



- Мы сегодня узнали, что такое корневые шейки, узнали, что есть зелёные и одревесневшие черенки. Больше всего мне понравилось измерять высоту и объём дерева с помощью лесных приборов. Это оказалось очень интересно! - поделился член школьного лесничества Миша.



- Мы всегда стараемся преподнести информацию для детишек как можно интереснее – устраиваем экскурсии, конкурсы и викторины. Такие занятия запоминаются надолго, ребята ещё долгое время будут делиться своими эмоциями и применять полученные знания на практике, - с улыбкой рассказывает Любовь Сумцова, сотрудник Буйского лесничества.





