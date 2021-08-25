Школьники из Бурятии совершили путешествие по городам России

Победители детского конкурса по туризму поделились впечатлениями о своей образовательной поездке



Победители детского конкурса по туризму «Страна открытий» из Бурятии рассказали о своём путешествии по городам России в рамках конкурса. Напомним, что по итогам всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов для школьников «Страна открытий» победителями от республики стали Дарья С. из села Курумкан с роликом о своей малой родине в номинации «Урбанистика» и Андрей П. из города Кяхта в номинации «Креативные индустрии» с роликом о творческой студии для школьников.



С 14 по 15 августа дети-конкурсанты со всех регионов России приняли участие в экскурсионной программе, посетили все главные достопримечательности Москвы. Также 15 августа здесь состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Страна открытий». Детям были вручены сертификаты победителей и подарки.



После насыщенной культурной программы в Москве финалисты конкурса отправились в образовательное путешествие на брендированном поезде по маршруту Москва – Нижний Новгород – Киров – Казань – Самара – Москва. В каждом городе дети приняли участие в экскурсиях, мастер-классах и образовательных треках в сопровождении кураторов и популярных блогеров: Дани Милохина, Артура Бабича и других. Дети посетили высокотехнологичные компании, тематические музеи, культурно-исторические объекты в городах Киров, Нижний Новгород, Самара и Казань.



Как сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии, рассказывая о своих впечатлениях, ребята подчеркнули, что им всё очень понравилось, и они были в полном восторге от поездки. Также они заявили, что будут обязательно участвовать в подобных конкурсах.



- «Страна открытий» – лучшее, что случилось со мной этим летом, ведь мы открывали не только страну, но и себя. За неделю я увидела множество красивых мест, узнала о культуре народов из разных регионов России, познакомилась с известными блогерами и обрела новых замечательных друзей. Подобные конкурсы – это возможность поверить в себя и свою уникальность и, конечно же, я и дальше буду принимать участие», - поделилась победительница Дарья С.



- Благодаря участию в этой поездке у меня появилось много друзей, знакомых с разных уголков России… Во время путешествия мне понравились экскурсии на разные фабрики, заводы в городах – это было очень интересно увидеть, как работает фабрика ёлочных игрушек в Нижнем Новгороде, фабрика духов и многие другие. Мне кажется, мы могли бы перенять такой удачный опыт и в Улан-Удэ организовать подобные интересные экскурсии для гостей региона. Мы также принимали участие в мастер-классах о разных профессиях и не только, о том, как делать съёмки, мастер класс по авиации и другим направлениям. На будущий год я буду обязательно участвовать в конкурсе второй раз и советовать всем своим друзьям и знакомым также принять участие! – заявил Андрей П.

