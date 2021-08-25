Победителям подарят футболки и свитшоты
В Бурятии подведены итоги республиканского конкурса фотографий «Моё лето РДШ с семьёй». В мероприятии приняли участие 170 человек из Кижингинского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Мухоршибирского районов и города Улан-Удэ.
- С 9 августа по 23 августа участникам было необходимо сделать фото вместе с вожатым, отрядом, родителем или родственниками в период летних каникул, отражающее семейное времяпрепровождение, досуг, работу, отдых, – сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.
По результатам оценки были определены победители по номинациям:
- «Семья на сенокосе» - Бальжина Ш., РБНЛИ № 1;
- «Семья в Дружбе» - Алёна С., Сотниковская школа;
- «Братья на пляже» - Матвей Д., Курумканская школа №2;
- «Трое в лодке» - Артём К., Онохойская школа №2;
- «Братья сестры» - Арсалан В., РБНЛИ № 1;
- «Вперёд! На каникулы!» - семья Гринченко, г. Улан-Удэ;
- «Дружба крепкая» - Полина П. и Ксения П., Онохойская школа №2;
- «Игра на свежем воздухе» - Сойжина Ш., РБНЛИ № 1;
- «Лесной привал» - Александр К., Новокижингинская школа;
- «Семья на полянке» - Анастасия С., Онохойская школа № 2.
В качестве призов ребята получат футболки, свитшоты, блокноты и напульсники. Кроме того, всем участникам в ближайшее время будут направлены электронные сертификаты.
В Бурятии подвели итоги детского конкурса фотографий
Общество, Фото:
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