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Иркутского хирурга наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением Бурятии»

Иркутского хирурга наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением Бурятии»
Общество,  Фото:страница ДРКБ
Юрий Козлов часто приезжает в республику и проводит сложнейшие операции детям

Известный хирург с мировым именем, главврач Иркутской областной детской клинической больницы, заслуженный врач России Юрий Козлов получил медаль «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени. Об этом сообщили в детской республиканской клинической больнице.

- Коллектив ДРКБ присоединяется ко всем поздравлениям с днём рождения глубокоуважаемого профессора Юрия Андреевича. Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, ярких, творческих побед, успехов во всех ваших начинаниях! Берегите себя! Мы всегда вам рады, с нетерпением ждём новых встреч с вами и вашими коллегами! Отдельно благодарим и поздравляем с получением медали «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени, - говорится в сообщении больницы.

Прославленный хирург довольно часто приезжает в Бурятию и проводит с коллегами сложнейшие операции, спасая детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», одна из операций прошла в Улан-Удэ в августе. У месячного малыша был диагностирован крайне редкий порок развития — врождённая лобарная эмфизема. верхней доли правого лёгкого. Это заболевание опасно тем, что участок лёгкого, перераздутый воздухом, сдавливает здоровую ткань и может вызвать дыхательную недостаточность.

Специально для проведения операции малышу в Улан-Удэ прибыли Юрий Козлов с Симоном Полояном, заместителем главного врача по хирургической помощи Иркутской областной детской клинической больницы,

Во время операции был мастерски удален поражённый участок лёгкого, который мешал ребёнку нормально дышать.

врачи

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