Юрий Козлов часто приезжает в республику и проводит сложнейшие операции детям
Известный хирург с мировым именем, главврач Иркутской областной детской клинической больницы, заслуженный врач России Юрий Козлов получил медаль «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени. Об этом сообщили в детской республиканской клинической больнице.
- Коллектив ДРКБ присоединяется ко всем поздравлениям с днём рождения глубокоуважаемого профессора Юрия Андреевича. Желаем Вам крепкого сибирского здоровья, ярких, творческих побед, успехов во всех ваших начинаниях! Берегите себя! Мы всегда вам рады, с нетерпением ждём новых встреч с вами и вашими коллегами! Отдельно благодарим и поздравляем с получением медали «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия» I степени, - говорится в сообщении больницы.
Прославленный хирург довольно часто приезжает в Бурятию и проводит с коллегами сложнейшие операции, спасая детей.
Как сообщал «Байкал-Daily», одна из операций прошла в Улан-Удэ в августе. У месячного малыша был диагностирован крайне редкий порок развития — врождённая лобарная эмфизема. верхней доли правого лёгкого. Это заболевание опасно тем, что участок лёгкого, перераздутый воздухом, сдавливает здоровую ткань и может вызвать дыхательную недостаточность.
Специально для проведения операции малышу в Улан-Удэ прибыли Юрий Козлов с Симоном Полояном, заместителем главного врача по хирургической помощи Иркутской областной детской клинической больницы,
Во время операции был мастерски удален поражённый участок лёгкого, который мешал ребёнку нормально дышать.
Иркутского хирурга наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением Бурятии»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юрий Козлов часто приезжает в республику и проводит сложнейшие операции детям
С начала пандемии в республике умерли более 1,7 тысячи больных коронавирусом
Оросительная система не содержалась в надлежащем состоянии
Выставка юных художников будет посвящена предстоящей зимней Олимпиаде
Интервью будут демонстрироваться в экспозиции музея ГУЛАГа
Ночные температуры в Бурятии опускались до +1
В Улан-Удэ «Современник» и «Седьмое небо» бесплатно покажут три российские картины
Он покажет моноспектакль по произведению Эрнеста Хэмингуэя
Турнир проходил в Красноярском крае
Победители разделят призовой фонд в 1,8 млн рублей
В акции примут участие работники рыбоохраны и школьники
Глэмпинг в Листвянке вошёл в шорт-лист конкурса
На выставке продемонстрируют подарки и сувениры в этническом стиле
Фестиваль был нацелен на популяризацию истории, культуры и географии республики
Стартовал открытый конкурс эскизов по росписи стелы на Качугском тракте