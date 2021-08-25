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Спортсмены Бурятии выступают на Паралимпиаде в Токио

Спортсмены Бурятии выступают на Паралимпиаде в Токио
Общество,  Фото:скриншот
Первым в борьбу за медали вступит Михаил Асташов

24 августа в Токио прошло торжественное открытие летних Паралимпийских игр-2020. В церемонии открытия приняли участие спортсмены из Бурятии.

За медали будут бороться три спортсмена республики. 26 августа начнёт старт Михаил Асташов в велогонке с преследованием С1. 27 августа пройдёт гонка на время С1 - C3. 31 августа состоится индивидуальная гонка на шоссе с раздельного старта С1. 2 сентября велоспорт завершится групповой гонкой на шоссе класс С1 - C3.

Баир Шигаев и Татьяна Андриевская начнут квалификацию 27 августа. 30 августа пройдут индивидуальные матчи по стрельбе из лука среди женщин и 31 августа – у мужчин.

Всего в Токио будет разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение 0+
спорт Паралимпийские игры Бурятия стрельба из лука велогонка велоспорт

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