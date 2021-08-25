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Иркутский легкоатлет принимает участие в Паралимпийских играх

Иркутский легкоатлет принимает участие в Паралимпийских играх
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Спортсмен будет бороться за медали в беге на 100 м и эстафете 4х100 м

24 августа в Токио стартовали XVI Паралимпийские летние игры, участие в которых принимают свыше 160 национальных команд. От Иркутской области для участия в соревнованиях отправился уроженец Саянска, мастер спорта международного класса Роман Тарасов. Спортсмен включён в основной состав команды для участия в играх. Такое решение было принято на исполкоме Паралимпийского комитета России.

Роман Тарасов будет участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике по спорту слепых. За медали он будет бороться в беге на дистанции 100 метров и комбинированной эстафете 4х100 метров. Спортсмен тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у заслуженного тренера России Александра Сапунова, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

В целом в состав паралимпийской делегации РФ вошли 430 человек, из которых 241 спортсмен. Команду будут представлять спортсмены из 50 регионов России. 3 спортсменов представляют Бурятию.
Иркутская область легкая атлетика Паралимпийские игры спорт

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