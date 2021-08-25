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В Иркутской области студенты расчистили затопленные территории

В Иркутской области студенты расчистили затопленные территории
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Кроме этого, волонтёры оказывали адресную помощь семьям

Добровольцы сводного отряда всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Молодёжки ОНФ» завершили работы по расчистке участков и разбору брошенных строений в пострадавших от наводнения Тулуне, Нижнеудинске, а также в посёлке Шумском Нижнеудинского района и Бирюса Тайшетского района Иркутской области. С 20 июля в этих районах трудились 52 человека из разных регионов России: из Московской, Кемеровской областей и Забайкальского края. В числе волонтёров были пять жителей Тулуна.

В общей сложности волонтёры демонтировали 68 аварийных домов, около тысячи метров заборов, вывезли 307 машин мусора, а также убрали сухую траву на площади около 12 кв. км. Добровольцы разбирали аварийные сооружения, очищали участки от строительного и легковоспламеняющегося мусора. В посёлке Шумском также отремонтировали и покрасили три остановки общественного транспорта. Кроме того, волонтёры оказывали адресную помощь жителям Нижнеудинска, Тулуна и Шумского – в общей сложности помогли 32 семьям.

Помощь в организации работы волонтёров оказывали администрации местных самоуправлений. Добровольцам предоставили жильё и трёхразовое питание. В распоряжении волонтёров было 12 единиц техники: самосвалы, тракторы, погрузчики, а также необходимые инструменты: бензопилы, шуруповёрты, сварочные аппараты, дрели, генераторы и моторизованные косы.

Также, завершив работу в Нижнеудинском и Тулунском районах, 12 студентов в составе отряда всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие в уборке территории в посёлке Баклаши Шелеховского района, где на тот момент был объявлен режим ЧС из-за подтопления.

Волонтёрам были вручены благодарственные письма от имени главы региона, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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