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В Бурятии ремонтируют улицы в Ильинке

В Бурятии ремонтируют улицы в Ильинке
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Ремонт проходит сразу на четырёх улицах

В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии продолжается ремонт сразу четырёх улиц: Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный. Подрядчик уже приступил к укладке асфальта, сообщили в минтрансе Бурятии.

На этих улицах дороги разбиты, много ям, в некоторых местах асфальта вообще нет.

На улице Титова подрядчик закончил укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия с переходом на улицу Новая, где завершены работы по установке бордюрного камня и продолжаются работы по устройству тротуаров.

Подрядчик произвёл работы по ремонту водопропускной трубы и приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Октябрьская. Далее планируют приступить к устройству верхнего слоя и отсыпке обочин, если позволят погодные условия.

В переулке Клубный уложен верхний и нижний слой асфальта.

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