Ремонт проходит сразу на четырёх улицах
В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии продолжается ремонт сразу четырёх улиц: Октябрьская, Титова, Новая и переулок Клубный. Подрядчик уже приступил к укладке асфальта, сообщили в минтрансе Бурятии.
⠀
На этих улицах дороги разбиты, много ям, в некоторых местах асфальта вообще нет.
⠀
На улице Титова подрядчик закончил укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия с переходом на улицу Новая, где завершены работы по установке бордюрного камня и продолжаются работы по устройству тротуаров.
⠀
Подрядчик произвёл работы по ремонту водопропускной трубы и приступил к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Октябрьская. Далее планируют приступить к устройству верхнего слоя и отсыпке обочин, если позволят погодные условия.
В переулке Клубный уложен верхний и нижний слой асфальта.
⠀
В Бурятии ремонтируют улицы в Ильинке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
При этом будет учитываться эпидемобстановка в каждом муниципалитете
90 лет исполнилось Ольге Фёдоровне Петровой
Снимок Дмитрия Патрина был взят из банка стоковых фотографий
В Иркутской области определены победители и призёры этапа кубка России по скайраннингу
Труппу театра пополнил уроженец Гусиноозёрска
Также доставлена аэролодка
От града пострадали не только частные дома, но и дом культуры, а также школа
Ежесуточный прирост снижается
Алексей Корделёв рассказал, что никогда прежде не видел столько сгоревшего леса
Передвижной музей будет работать в столице Забайкалья два дня
Косолапые, вероятно, ушли в лес лакомиться урожаем
Его путешествие длилось 42 дня
«Тункинский Мичурин», - так отзываются об овощеводе
Чемпионат МЧС России состоялся в Уфе
Косолапого запечатлели вблизи тункинского села Жемчуг