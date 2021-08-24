Нацпарк Бурятии получил квадроциклы и снегоходы

Общество, Фото: национальный парк "Тункинский"

Также доставлена аэролодка



Национальный парк «Тункинский» в Бурятии получил новую технику.



Парк пополнился пятью единицами техники. Это аэролодка «Охотник 650», два квадроцикла РМ-800 и два снегохода «Тайга патруль 800 SWT». Техника поступила благодаря федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал» в рамках национального проекта «Экология».



- Хорошая материально-техническая база позволяет эффективно выполнять природоохранные мероприятия на территории национального парка. Приём техники осуществлял непосредственно и.о. директора Баир Байминов, - отметили в нацпарке.



Федеральная целевая программа (ФЦП) направлена на охрану озера Байкал и Байкальской природной территории. Заказчиком программы, её координатором является министерство природных ресурсов России. В реализации мероприятий ФЦП участвуют Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край.





