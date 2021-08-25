В Улан-Удэ днём до +22

Ночные температуры в Бурятии опускались до +1



По данным Бурятского гидрометцентра, 25 августа по республике ночью преимущественно без осадков, утром при прояснении туман, днём местами кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +1,+6, днём +20,+25, местами +12,+17.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +20,+22.



