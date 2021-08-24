 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 августа

23 августа

Популярное

COVID-19 в Забайкалье сбавляет темпы

COVID-19 в Забайкалье сбавляет темпы
Общество,  Фото:pixabay.com
Ежесуточный прирост снижается

За минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 209 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За день до этого сообщалось о 224 больных. С начала пандемии вирус обнаружен у 62 649 забайкальцев.

За прошедшие сутки 176 человек вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших составило 54 772.

В моногоспиталях Забайкалья 119 человек находятся в тяжёлом состоянии, 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 283 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено два летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус в последние дни «топчется» на одном месте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 96 человек. Всего с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 55 753 случаев заболевания COVID-19.


коронавирус

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

COVID-19 в Забайкалье сбавляет темпы
COVID-19 в Забайкалье сбавляет темпы
Общество, 24.08.2021
Ежесуточный прирост снижается
Парашютист-пожарный из Бурятии рассказал о пожарах в Якутии
Парашютист-пожарный из Бурятии рассказал о пожарах в Якутии
Общество, 24.08.2021
Алексей Корделёв рассказал, что никогда прежде не видел столько сгоревшего леса
«Поезд Победы» после Улан-Удэ остановился в Чите
«Поезд Победы» после Улан-Удэ остановился в Чите
Общество, 24.08.2021
Передвижной музей будет работать в столице Забайкалья два дня
Медведи ушли с Кругобайкальской железной дороги
Медведи ушли с Кругобайкальской железной дороги
Общество, 24.08.2021
Косолапые, вероятно, ушли в лес лакомиться урожаем  
В Бурятии учитель необычным способом выращивает картошку
В Бурятии учитель необычным способом выращивает картошку
Общество, 24.08.2021
«Тункинский Мичурин», - так отзываются об овощеводе
В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя
В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя
Общество, 24.08.2021
Косолапого запечатлели вблизи тункинского села Жемчуг
Жители Бурятии сами установили памятник труженикам тыла и детям войны
Жители Бурятии сами установили памятник труженикам тыла и детям войны
Общество, 24.08.2021
На возведение и установку памятника ушло 500 тысяч
В Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвящённая Ким Чен Иру
В Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвящённая Ким Чен Иру
Общество, 24.08.2021
10 лет назад Великий руководитель КНДР Ким Чен Ир побывал в Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки в честь этого события 
В Иркутской области мальчика, спасшего дядю, наградили удочкой
В Иркутской области мальчика, спасшего дядю, наградили удочкой
Общество, 24.08.2021
Ребёнок увлекается рыбалкой, так что подарок ему очень понравился
В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
Общество, 24.08.2021
Вакцинировано более 85% работников образовательных организаций
Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии
Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии
Общество, 24.08.2021
Якутия необычно поблагодарила Бурятию за помощь в борьбе с лесными пожарами. ВИДЕО
В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран
В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран
Общество, 24.08.2021
Фёдор Кашин с однополчанами из конно-механизированной группы прошёл почти пол-Европы
COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
Общество, 24.08.2021
Снижение заболеваемости в последние три дня практически остановилось

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^