Ежесуточный прирост снижается
За минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 209 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За день до этого сообщалось о 224 больных. С начала пандемии вирус обнаружен у 62 649 забайкальцев.
За прошедшие сутки 176 человек вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших составило 54 772.
В моногоспиталях Забайкалья 119 человек находятся в тяжёлом состоянии, 38 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За весь период COVID-19 унёс жизни 1 283 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено два летальных случая от коронавируса, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус в последние дни «топчется» на одном месте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 96 человек. Всего с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 55 753 случаев заболевания COVID-19.
COVID-19 в Забайкалье сбавляет темпы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ежесуточный прирост снижается
Алексей Корделёв рассказал, что никогда прежде не видел столько сгоревшего леса
Передвижной музей будет работать в столице Забайкалья два дня
Косолапые, вероятно, ушли в лес лакомиться урожаем
Его путешествие длилось 42 дня
«Тункинский Мичурин», - так отзываются об овощеводе
Чемпионат МЧС России состоялся в Уфе
Косолапого запечатлели вблизи тункинского села Жемчуг
На возведение и установку памятника ушло 500 тысяч
10 лет назад Великий руководитель КНДР Ким Чен Ир побывал в Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки в честь этого события
Ребёнок увлекается рыбалкой, так что подарок ему очень понравился
Вакцинировано более 85% работников образовательных организаций
Якутия необычно поблагодарила Бурятию за помощь в борьбе с лесными пожарами. ВИДЕО
Фёдор Кашин с однополчанами из конно-механизированной группы прошёл почти пол-Европы
Снижение заболеваемости в последние три дня практически остановилось