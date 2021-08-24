Снимок Дмитрия Патрина был взят из банка стоковых фотографий
Фотография лидера сборной Бурятии по спортивному ориентированию Дмитрия Патрина оказалась в финской газете в рекламе услуг, связанных с ориентированием.
На переднем плане рекламы изображён Дмитрий в синей футболке. Также он присутствует на размытом заднем плане в форме сборной команды Бурятии.
- Снимок Дмитрия был взят дизайнерами финской газеты из банка стоковых изображений у фотографа из Улан-Удэ Андрея Бурмакина, - сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Напомним, что в июле на чемпионате России по спортивному ориентированию Дмитрий Патрин стал победителем в дисциплине «кросс-лонг» с общим стартом.
Ориентировщик из Бурятии появился в финской рекламе
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