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Спортсмен из Бурятии выиграл соревнования по скайраннингу

Спортсмен из Бурятии выиграл соревнования по скайраннингу
Общество,  Фото:федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области
В Иркутской области определены победители и призёры этапа кубка России по скайраннингу

В Слюдянском районе Иркутской области 21 августа прошли этап кубка России по альпинизму в дисциплине «скайраннинг-марафон» и чемпионат региона в дисциплинах «скайраннинг-марафон» и «скайраннинг-гонка». Участникам предстояло скоростное восхождение на пик Черского, где было предусмотрено три дистанции.

На дистанции «Спринт» (16 км) победил Роман Хамкалов из Бурятии (01:02:41), вторым стал Василий Акименко из Томской области (01:03:39), третье место – у Степана Скоробогатько из Иркутска (01:03:52). Среди женщин первое место заняла иркутянка Виктория Щербакова (01:12:01), на втором месте оказалась спортсменка Анжела Гутова из Иркутской области (01:17:12), на третьем месте – Марина Безбородова из Забайкальского края (01:21:13).

Среди мужчин на дистанции «Скайраннинг-марафон» (40 км) победил Виталий Чернов (03:47:47), второе место занял Виталий Нелаев (03:59:41), третье место – Александр Непомнящих (03:59:45). Среди женщин лидировала Елена Кравченко (04:21:46), второй результат показала Елена Корнилова (05:45:48), замкнула тройку призёров Татьяна Ларионова (05:53:29). Все спортсмены представляли Иркутскую область.

На дистанции «Скайраннинг-гонка» (34 км) также все призовые места заняли спортсмены Иркутской области. Среди мужчин золотую медаль завоевал Сергей Ерёменко (03:00:28), серебряную награду выиграл Иван Батраченко (03:00:59), «бронзу» взял Максим Овсянников (03:03:55). Среди женщин победу одержала Ирина Морозова (03:23:13), серебряным призёром стала Евгения Нестерова (03:47:30), бронзовым – Ольга Панасюк (03:54:27). Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
скайраннинг Бурятия Кубок России чемпионат спорт пик Черского спринт

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