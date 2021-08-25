Работы школьников Читы покажут на выставке в Пекине

Общество, Фото: оргкомитет Зимних Олимпийских игр 2022

Выставка юных художников будет посвящена предстоящей зимней Олимпиаде



По просьбе правительства района Шицзиншань Пекина, являющегося побратимом столицы Забайкальского края, администрация Читы предоставила 38 рисунков читинских школьников на тему предстоящей зимней Олимпиады в Пекине. Выставка рисунков, в которой участвуют юные художники в возрасте от 4 до 18 лет из России, Китая, США, Японии, Греции, Германии, Франции и других стран, пройдёт в КНР с ноября 2021 года по март 2022 года.



Как отметили в управлении внешнеэкономических связей администрации краевого центра, рисунок ученицы детской школы искусств №1 города Чита Вероники Барахтиной под названием «В единстве спортивного духа» выбран в качестве образца в сообщении о выставке на сайте оргкомитета Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. Кроме этого, школьница написала пожелание на английском языке, которое в переводе на русский язык звучит так: «Мы все из разных стран. Мы говорим на разных языках, но наши сердца бьются, как одно!»



Оргкомитет проведёт награждение авторов лучших рисунков, которые предстоит оценить специальному жюри. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.



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