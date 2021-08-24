Алексей Корделёв рассказал, что никогда прежде не видел столько сгоревшего леса
Парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Корделёв рассказал о лесных пожарах в Якутии, на тушении которых он сейчас работает. Видео опубликовал Instagram-паблик ves_ulan_ude.
Алексей находится в командировке уже 48 дней. Сейчас его группа работает на третьем крупном лесном пожаре.
- Перебрасываемся тремя группами на очередной пожар в Мирнинском районе в Якутии. Вот летит вертолёт, все готовятся. Это уже третий пожар у меня здесь, - рассказал парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Корделёв.
Мужчина записывал видео перед посадкой в вертолёт. В конце он добавил, что площадь сгоревшего леса колоссальная.
- Очень большие объёмы. Я таких раньше не видел. Но силами справляемся, скоро всё потушится, - выразил надежду Алексей.
Как сообщал «Байкал-Daily», «лесной спецназ» из Бурятии отправился в Якутию в июле.
Парашютист-пожарный из Бурятии рассказал о пожарах в Якутии
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