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Парашютист-пожарный из Бурятии рассказал о пожарах в Якутии

Парашютист-пожарный из Бурятии рассказал о пожарах в Якутии
Общество, 
Алексей Корделёв рассказал, что никогда прежде не видел столько сгоревшего леса

Парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Корделёв рассказал о лесных пожарах в Якутии, на тушении которых он сейчас работает. Видео опубликовал Instagram-паблик ves_ulan_ude.

Алексей находится в командировке уже 48 дней. Сейчас его группа работает на третьем крупном лесном пожаре.

- Перебрасываемся тремя группами на очередной пожар в Мирнинском районе в Якутии. Вот летит вертолёт, все готовятся. Это уже третий пожар у меня здесь, - рассказал парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Корделёв.

Мужчина записывал видео перед посадкой в вертолёт. В конце он добавил, что площадь сгоревшего леса колоссальная.

- Очень большие объёмы. Я таких раньше не видел. Но силами справляемся, скоро всё потушится, - выразил надежду Алексей.

Как сообщал «Байкал-Daily», «лесной спецназ» из Бурятии отправился в Якутию в июле.
лесные пожары Якутия

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