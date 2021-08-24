Отель на Байкале поборется за звание лучшего отеля из дерева

Глэмпинг в Листвянке вошёл в шорт-лист конкурса
Отель «Долина мечтателей», расположенный в посёлке Листвянка Иркутской области, вошёл в шорт-лист конкурса «Лучший отель из дерева».
- К участию приглашались проекты загородных отелей, кемпингов, глэмпингов, построенные в России с 2009 по 2021 год как отечественными, так и иностранными проектировщиками. Главная задача конкурса – выделить наиболее яркие туристические архитектурные сооружения с использованием дерева, привлечь внимание к экостандартам в отельном строительстве, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
За три месяца в оргкомитет конкурса поступило 76 заявок со всей страны. Среди регионов были представлены Алтай, Адыгея, Бурятия, Иркутская, Владимирская, Вологодская, Липецкая, Костромская области, Карелия, Казань, Удмуртия.
В итоге жюри, в состав которого вошли глава Ростуризма Зарина Догузова, эксперты и ведущие архитекторы страны, определило шорт-лист конкурса – в списке 20 отелей. При этом учитывались оригинальность решения, интеграция проекта в ландшафт, единство экстерьера и интерьера, экологичность.
На сайте совместного проекта Ростуризма и общероссийской архитектурной премии «АрхиWood» уже началось народное голосование. Победителей профессиональное жюри выберет в сентябре. В этом же месяце состоится церемония вручения премии.
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