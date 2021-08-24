 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 августа

23 августа

Популярное

«Поезд Победы» после Улан-Удэ остановился в Чите

«Поезд Победы» после Улан-Удэ остановился в Чите
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Передвижной музей будет работать в столице Забайкалья два дня

В Читу прибыл «Поезд Победы», до этого останавливавшийся в Улан-Удэ.

Эта бесплатная для посещения выставка будет работать 24 и 25 августа на железнодорожной станции Чита-2, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Забайкальская железная дорога внесла огромный вклад в Победу. Сегодня можно видеть, как это все происходило, впечатляться. Это потрясающая экспозиция! Она современная и очень откровенная. Это просто нужно видеть всем! Хотелось бы, чтобы как можно больше забайкальцев посетили эту экспозицию. Надеюсь, что этот поезд появится в Чите ещё раз, - сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Казаков.

«Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» — это первая в мире иммерсивная (обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещённая в движущемся поезде. Там установлено более 150 скульптур героев, каждая из которых имеет уникальный образ, более 50 видеопроекторов, более 140 мультимедийных поверхностей и 13 тач-столов. Используется объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъёмка, трёхмерная графика. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.

В основе композиции – история машиниста Лидии. Прототипом героя стала Елена Чухнюк – машинист паровоза, возившая эшелоны с оружием к линии фронта во время Великой Отечественной войны. А голосом Лидии стала заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.

«Поезд Победы» начал свой путь ещё в октябре 2020 года от Казанского вокзала Москвы. Чита стала 65-м городом, где остановился состав.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные «Поезд Победы» был в Улан-Удэ. Фоторепортаж из музея можно посмотреть по ссылке.


Возрастное ограничение 12+


поезд Великая Отечественная

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии учитель необычным способом выращивает картошку
В Бурятии учитель необычным способом выращивает картошку
Общество, 24.08.2021
«Тункинский Мичурин», - так отзываются об овощеводе
В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя
В Бурятии сняли на видео бегущего вдоль трассы медведя
Общество, 24.08.2021
Косолапого запечатлели вблизи тункинского села Жемчуг
Жители Бурятии сами установили памятник труженикам тыла и детям войны
Жители Бурятии сами установили памятник труженикам тыла и детям войны
Общество, 24.08.2021
На возведение и установку памятника ушло 500 тысяч
В Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвящённая Ким Чен Иру
В Улан-Удэ открылась фотовыставка, посвящённая Ким Чен Иру
Общество, 24.08.2021
10 лет назад Великий руководитель КНДР Ким Чен Ир побывал в Улан-Удэ. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставки в честь этого события 
В Иркутской области мальчика, спасшего дядю, наградили удочкой
В Иркутской области мальчика, спасшего дядю, наградили удочкой
Общество, 24.08.2021
Ребёнок увлекается рыбалкой, так что подарок ему очень понравился
В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
Общество, 24.08.2021
Вакцинировано более 85% работников образовательных организаций
Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии
Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии
Общество, 24.08.2021
Якутия необычно поблагодарила Бурятию за помощь в борьбе с лесными пожарами. ВИДЕО
В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран
В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран
Общество, 24.08.2021
Фёдор Кашин с однополчанами из конно-механизированной группы прошёл почти пол-Европы
COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
Общество, 24.08.2021
Снижение заболеваемости в последние три дня практически остановилось
В селе в Бурятии нарушили закон в сфере инвентаризации адресов
В селе в Бурятии нарушили закон в сфере инвентаризации адресов
Общество, 24.08.2021
После прокурорского вмешательства нарушения устранили
В Забайкалье пройдут всероссийские соревнования по баскетболу
В Забайкалье пройдут всероссийские соревнования по баскетболу
Общество, 24.08.2021
В турнире примут участие команды Читы и районов края
Юные таланты соберутся на фестиваль в Чите
Юные таланты соберутся на фестиваль в Чите
Общество, 24.08.2021
Участвовать могут коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^