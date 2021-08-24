«Поезд Победы» после Улан-Удэ остановился в Чите



Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные «Поезд Победы» был в Улан-Удэ. Фоторепортаж из музея можно посмотреть по ссылке





В Читу прибыл «Поезд Победы», до этого останавливавшийся в Улан-Удэ.Эта бесплатная для посещения выставка будет работать 24 и 25 августа на железнодорожной станции Чита-2, сообщили в пресс-службе краевого правительства.- Забайкальская железная дорога внесла огромный вклад в Победу. Сегодня можно видеть, как это все происходило, впечатляться. Это потрясающая экспозиция! Она современная и очень откровенная. Это просто нужно видеть всем! Хотелось бы, чтобы как можно больше забайкальцев посетили эту экспозицию. Надеюсь, что этот поезд появится в Чите ещё раз, - сказал заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Казаков.«Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» — это первая в мире иммерсивная (обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещённая в движущемся поезде. Там установлено более 150 скульптур героев, каждая из которых имеет уникальный образ, более 50 видеопроекторов, более 140 мультимедийных поверхностей и 13 тач-столов. Используется объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности (VR), киносъёмка, трёхмерная графика. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка.В основе композиции – история машиниста Лидии. Прототипом героя стала Елена Чухнюк – машинист паровоза, возившая эшелоны с оружием к линии фронта во время Великой Отечественной войны. А голосом Лидии стала заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева.«Поезд Победы» начал свой путь ещё в октябре 2020 года от Казанского вокзала Москвы. Чита стала 65-м городом, где остановился состав.