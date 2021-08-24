Косолапые, вероятно, ушли в лес лакомиться урожаем
Вероятность встреч с медведями на Кругобайкальской железной дороге минимизирована. К такому выводу пришли сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», проанализировав поступающую информацию из участковых лесничеств.
- Хищники, судя по всему, предсказуемо ушли вглубь тайги: за кедровой шишкой и поспевающей ягодой, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Оформление разрешений на посещение популярного маршрута Прибайкальского национального парка восстановлено.
Как сообщал «Байкал-Daily», пару недель назад медведь был замечен посёлка Старая Ангасолка, расположенного на Кругобайкальской железной дороге. Туристам рекомендовали не отклоняться от маршрута и не уходить вглубь леса.
Медведи ушли с Кругобайкальской железной дороги
Общество, Фото:
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