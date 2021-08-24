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В Улан-Удэ завершилась театральная лаборатория

В Улан-Удэ завершилась театральная лаборатория
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По итогам «Территории РОСТа» репертуар театра имени Бестужева пополнился экспериментальным спектаклем

В Улан-Удэ 20 и 21 августа прошли финальные мероприятия творческой лаборатории для детей, подростков и тех, кто постарше «Территория РОСТа. Год шестой». Зрителям были показаны эскизы спектаклей, над которыми работали режиссёры Матвей Матвеев, Виталий Фёдоров и художник-постановщик Надежда Осипова.

20 августа Русский драматический театр имени Н.А. Бестужева показал эскиз иммерсивного спектакля «Мальчик-с-пальчик» (6+) по мотивам одноименной сказки Шарля Перро. Его режиссёром стал артист театра и кино Матвей Матвеев (г. Москва).

Режиссёр предложил зрителям стать непосредственными участниками экспериментального эскиза и разделиться на две группы: детей и родителей. Каждую из групп ждало своё путешествие по театральному закулисью и страницам сказки «Мальчик-с-пальчик». Ребята вместе с главным героем и его братьями отправились в тёмный лес, побывали в пещере у кровожадного людоеда и вместе искали дорогу домой по разбросанным по театру камешкам. Родители, в свою очередь, посетили судебное разбирательство, где в юмористичной форме их судили за то, что они забыли, что такое быть ребёнком. А дальше мам и пап ждал квест, в котором они могли поиграть друг с другом в жмурки, предаться трогательным воспоминаниям о своём детстве и другое. После показа эскиза прошло обсуждение.

21 августа на малой сцене Русского драмтеатра состоялся показ эскиза экспериментального спектакля «Black box» (16+) Виталия Фёдорова (г. Хабаровск). Режиссёр предложил зрителям самим стать его участниками и в безопасной для себя форме рассказать любую свою историю, проблему или боль. Для сохранения анонимности «Black box» проходит в полной темноте – каждый желающий может пройти в чёрную коробку, расположенную на сцене, и в микрофон, изменяющий до неузнаваемости голос, рассказать все, что его волнует. После показа также прошло обсуждение с артистами и режиссёром.

– Я благодарна, что я сегодня здесь. У меня был тяжёлый день, но я себя отпустила, вышла и рассказала историю. И мне даже стало легче дышать, – отметила одна из зрительниц. – Ты вошёл в эту коробку, и там ничего нет, – ты остался наедине с самим собой. В какой-то момент мне стало неважно, слышат меня люди или нет, самое главное – я здесь, я сказала, поняла, что на этом жизнь не заканчивается и нужно жить дальше.

Вместе с режиссёрами над эскизами работала художник-постановщик Надежда Осипова (г. Санкт-Петербург). По итогам творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год шестой» художественным руководителем Русского драмтеатра Сергеем Левицким принято решение пополнить репертуар экспериментальным спектаклем Виталия Фёдорова «Black box» (16+). Об этом сообщает пресс-служба театра.
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