В Кяхте юбилей отметила участница трудового фронта

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

90 лет исполнилось Ольге Фёдоровне Петровой



В Кяхтинском районе Бурятии 90-й день рождения отпраздновала труженица тыла Ольга Фёдоровна Петрова. Она родилась 19 августа 1931 года в селе Усть-Урлук Красночикойского района Читинской области.



- Мои родители работали в колхозе. Отец Фёдор Егорович Тутояшин был плотником, а мама Кристина Петровна трудилась на разных работах. В нашей большой семье было 12 детей. В 1937 году для нас наступили страшные времена. Родителей раскулачили, отобрали сенокосилку и два жилых дома. Отца арестовали по доносу, больше мы его не видели, - вспоминает Ольга Фёдоровна. - После папа был реабилитирован посмертно. Мама долгое время не могла найти работу – из-за статуса семьи «враги народа» её никуда не брали. Поэтому учиться в школе не получилось. Когда началась война, то всем детям наравне со взрослыми пришлось трудиться на колхозных полях. Собирала колоски, пасла овец. В 12 лет забрали нянькой в семью пограничника войсковой части 2043.



После войны, в 1951 году, Ольга Фёдоровна вышла замуж за Евдокима Васильевича Петрова в городе Кяхта. Супруг работал кочегаром, рано ушёл из жизни.



В начале 70-х годов она перешла на работу в производственное управление жилищно-коммунального хозяйства Кяхтинского района, безупречно работала много лет прачкой в бригаде Кяхтинского банно-прачечного комбината.



- Хотя труд в прачечной был механизирован, однако условия работы были трудными. Сырой воздух, микроклимат выдерживали не все. Тем не менее, жители города Кяхта получали из прачечной чистое, отглаженное бельё. Прачечная также выполняла заказы многих учреждений и организаций, - рассказывает юбилярша. – В общей сложности в сфере коммунального хозяйства я отработала 43 года, за что в 1984 году мне присвоили звание «Заслуженного работника коммунального хозяйства Бурятской АССР».



Ольга Фёдоровна неоднократно награждалась почётными грамотами, дипломами. В 2004 году ей присвоено звание «Ветеран труда» и подтверждён статус «Участника трудового фронта». С 2015 года она имеет статус «Дети Войны».



Она гордится тем, что вырастила 3 детей, сейчас в её дружной семье – пятеро внуков и трое правнуков. Сын Фёдор и дочь Галина проживают в Кировской области, а дочь Валентина проживает в Кяхте, отдельно от мамы, но, по словам Ольги Фёдоровны, она всегда рядом.



Имениннице пожелали крепкого здоровья, счастливых лет жизни, вручили персональные поздравления от президента Российской Федерации и главы Бурятии, сертификат на единовременную денежную выплату в связи с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

