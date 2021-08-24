Ребёнок увлекается рыбалкой, так что подарок ему очень понравился
11-летний мальчик из посёлка Качуг в Иркутской области, который спас упавшего со скалы мужчину, получил в подарок от качугских пожарных удочку.
Кирилл собирается в пятый класс. Недавно он прославился тем, что спас своего дядю.
10 августа мальчик и его дядя возвращались с рыбалки по скалистому берегу Лены, когда мужчина вдруг поскользнулся и упал с большой высоты. Он потерял сознание. Лишь благодаря племяннику он остался жив, ведь именно Кирилл привёл его в чувство и позвал на помощь.
Начальник пожарно-спасательной части №49 посёлка Качуг Павел Свинин по воле случая оказался в ту минуту неподалёку и эвакуировал пострадавшего и ребёнка. Спустя время начальник пожарной части навестил мальчика дома и подарил ему спиннинг.
- Очень жалко было мальчишку. Он стойко держался тогда, хоть и переживал за дядю. Хотелось его подбодрить и всё-таки поощрить, ведь Кирилл молодец. Человек жив благодаря его действиям. Я с ним тогда в лодке разговаривал, чтобы отвлечь его немного, и он рассказал, что очень любит рыбалку. Вот и решил подарить ему хорошую удочку, - рассказал Павел Свинин.
Кирилл мальчик скромный, растёт без отца, но мама очень им гордится.
- Настоящего мужчину определяют мужские поступки! – прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области мальчика, спасшего дядю, наградили удочкой
Общество, Фото:
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