В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября

Вакцинировано более 85% работников образовательных организаций



По данным минобрнауки Бурятии, в 2021-2022 новом учебном году планируется работа 473 школ с общим количеством 168 599 учащихся. В том числе в первый класс пойдут 16 852 детей.



Планируется открытие двух вновь построенных школ: школы №40 в Улан-Удэ, Аршанской школы Тункинского района по 450 мест (всего по двум школам 900 мест).



- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в общеобразовательных организациях по итогам проведённых ранее проверок управлением выдано 245 предписаний о подготовке школ к новому учебному году. Предписания направлены на улучшение систем водоснабжения, отопления, освещения, материально-технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов и спортивных залов, приобретение новой ученической мебели и другие, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



По состоянию на 18 августа, выполнено 139 предписаний. Остаются на контроле 106 со сроками исполнения до августа 2022 года, в том числе с предложениями по совершенствованию организации питания.



Проверено выполнение 48 предписаний по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения COVID-19.



- Отдельное внимание при оценке готовности школ к новому учебному году обращается на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в помещениях образовательных организаций перед началом учебного процесса, в том числе с использованием устройств для обеззараживания воздуха (рециркуляторов воздуха), наличие условий для обеззараживания рук при входе в организацию, достаточность запаса масок для персонала (перчаток) и дезинфицирующих средств (салфетки, гели и т.д.) для обработки рук, возможность задействовать все имеющие входы/выходы в здание образовательной организации с целью максимального разобщения потоков детей и взрослых на входе во время «утреннего фильтра» и т.п., - отметили в управлении Роспотребнадзора.



На сегодня в республике вакцинировано более 85% работников образовательных организаций.





