 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 августа

23 августа

Популярное

В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября

В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вакцинировано более 85% работников образовательных организаций

По данным минобрнауки Бурятии, в 2021-2022 новом учебном году планируется работа 473 школ с общим количеством 168 599 учащихся. В том числе в первый класс пойдут 16 852 детей.

Планируется открытие двух вновь построенных школ: школы №40 в Улан-Удэ, Аршанской школы Тункинского района по 450 мест (всего по двум школам 900 мест).

- В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в общеобразовательных организациях по итогам проведённых ранее проверок управлением выдано 245 предписаний о подготовке школ к новому учебному году. Предписания направлены на улучшение систем водоснабжения, отопления, освещения, материально-технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов и спортивных залов, приобретение новой ученической мебели и другие, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

По состоянию на 18 августа, выполнено 139 предписаний. Остаются на контроле 106 со сроками исполнения до августа 2022 года, в том числе с предложениями по совершенствованию организации питания.

Проверено выполнение 48 предписаний по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения COVID-19.

- Отдельное внимание при оценке готовности школ к новому учебному году обращается на проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий в помещениях образовательных организаций перед началом учебного процесса, в том числе с использованием устройств для обеззараживания воздуха (рециркуляторов воздуха), наличие условий для обеззараживания рук при входе в организацию, достаточность запаса масок для персонала (перчаток) и дезинфицирующих средств (салфетки, гели и т.д.) для обработки рук, возможность задействовать все имеющие входы/выходы в здание образовательной организации с целью максимального разобщения потоков детей и взрослых на входе во время «утреннего фильтра» и т.п., - отметили в управлении Роспотребнадзора.

На сегодня в республике вакцинировано более 85% работников образовательных организаций.


школа Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
В Бурятии школам выдали почти 250 предписаний перед 1 сентября
Общество, 24.08.2021
Вакцинировано более 85% работников образовательных организаций
Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии
Телебашня в Якутске засияла цветами флага Бурятии
Общество, 24.08.2021
Якутия необычно поблагодарила Бурятию за помощь в борьбе с лесными пожарами. ВИДЕО
В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран
В Бурятии на 102-м году жизни скончался ветеран
Общество, 24.08.2021
Фёдор Кашин с однополчанами из конно-механизированной группы прошёл почти пол-Европы
COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
Общество, 24.08.2021
Снижение заболеваемости в последние три дня практически остановилось
В селе в Бурятии нарушили закон в сфере инвентаризации адресов
В селе в Бурятии нарушили закон в сфере инвентаризации адресов
Общество, 24.08.2021
После прокурорского вмешательства нарушения устранили
В Забайкалье пройдут всероссийские соревнования по баскетболу
В Забайкалье пройдут всероссийские соревнования по баскетболу
Общество, 24.08.2021
В турнире примут участие команды Читы и районов края
Юные таланты соберутся на фестиваль в Чите
Юные таланты соберутся на фестиваль в Чите
Общество, 24.08.2021
Участвовать могут коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 24.08.2021
Максимальная температура днём составит +22
«Моржей» Бурятии приглашают на фестиваль «Енисеюшка»
«Моржей» Бурятии приглашают на фестиваль «Енисеюшка»
Общество, 23.08.2021
В Красноярском крае состоится фестиваль холодового плавания
В Читу едет передвижной музей «Поезд Победы»
В Читу едет передвижной музей «Поезд Победы»
Общество, 23.08.2021
Регистрация на выставку уже открыта на официальном сайте
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на соревнованиях
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на соревнованиях
Общество, 23.08.2021
Они завоевали медали по дзюдо и велоспорту
Ушёл с поста главный тренер ФК «Бурятия»
Ушёл с поста главный тренер ФК «Бурятия»
Общество, 23.08.2021
Причиной увольнения стал переезд в другой город
Забайкалье получит кредит на выплаты пострадавшим от паводка
Забайкалье получит кредит на выплаты пострадавшим от паводка
Общество, 23.08.2021
Им возместят расходы на проведение ремонта жилья
Читинские регбисты стали чемпионами Вооружённых сил
Читинские регбисты стали чемпионами Вооружённых сил
Общество, 23.08.2021
Восточный военный округ победил на чемпионате по регби-7

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^