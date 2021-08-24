В акции примут участие работники рыбоохраны и школьники
В Забайкальском крае состоится экологическая акция по выпуску молоди сазана. Она пройдёт 25 августа на озере Шакша в Читинском районе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
Мероприятие проводится в рамках восстановления водных биологических ресурсов и сохранения рыбных запасов на территории Забайкалья. Начало акции в 11:00.
- Выпуск молоди сазана – это часть программы искусственного воспроизведения водных ресурсов. Мальков выпустят в озеро из живорыбного контейнера при участии работников рыбоохраны, учеников экологических классов Читы и Беклемишево. Им выдадут ведёрки, после чего участники из бассейна выпустят рыбу по спускному жёлобу, - рассказал министр сельского хозяйства края Денис Бочкарев.
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В Забайкалье мальков сазана выпустят в озеро Шакша
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