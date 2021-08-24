Примечательно, что победа на международном фестивале совпала с её днём рождения
22 августа завершился международный шахматный фестиваль «Кубок Надежды», проходивший в Нижнем Новгороде. В заключительном виде фестиваля – турнире по быстрым шахматам – Анастасия Шишкарева завоевала первое место. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.
- Набрав 7,5 очков из девяти возможных, Настя завоевала первое место среди девочек до 11 лет. Также в этот день ей исполнилось 11 лет. Мы поздравили её с отличным выступлением и с днём рождения, – рассказали в федерации шахмат Забайкальского края.
Юная спортсменка учится в спортивной школе №3 города Читы и тренируется у Дениса Абашаева.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, шахматы становятся более популярными среди юных жителей региона. Одними из примеров стали спортсмены Анастасия Шишкарева и Яна Жапова, которая выполнила норму для присвоения спортивного титула «Женский международный мастер». Также Денис Петухов вышел в финал кубка мира по шахматам. Соревнования пройдут с 26 по 31 августа на онлайн-площадке «Tornelo» (0+).
Забайкальская шахматистка завоевала «золото» в Нижнем Новгороде
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